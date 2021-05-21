فيديو | "فيتوريا كسول وهورفات غلبان .. مينيزيس أفضل منهما"

مقارنة بين الثلاثي الذي أشرف على تدريب النصر

تحدث الكاتب الصحفي تركي السهلي، عن أبرز ما يميز شخصية المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، المدير الفني لفريق نادي النصر، حيث قام بالمقارنة بينه وبين البرتغالي روي فيتوريا والكرواتي ألين هورفات، مدربا العالمي السابقين.

وحدثت مشادة بين مينيزيس وأحد أعضاء الجهاز الفني لفريق نادي الرائد، بين شوطي المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة 28 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

تركي السهلي قال خلال تصريحات لبرنامج "الديوانية" عبر قناة الرياضية السعودية: "مدرب النصر ومعاونيه متواجدين في منطقتهم، ومسؤولي الرائد هم من توجهوا نحوه، لا أريد أن ألقي اللوم على أحد، ولكن هذا ما ظهر في المشادة".

الكاتب الصحفي تابع: "لا أرى أن مدرب النصر متوتر، وهذا ما شاهدته في أكثر من مباراة، لديه ميزة مهمة جدًا، بإدارة المباراة على الخط سواء مع الحكم أو مع اللاعبين المنافسين".

السهلي واصل: "واحدة من ميزاته، وهو الأمر المتواجد في المدربين في أوروبا وغيره، هو إدارته للمباراة على الخط المحدد للمدربين، لأن المباراة فيها كلام كثير مع اللاعبين والحكام".

واستطرد قائلًا: "أنا لا أتحيز لمانو مينيزيس، وأرى في الملامح، بعد مدرب كان كسول وهو البرتغالي روي فيتوريا، و(الغلبان) الكرواتي ألين هورفات الذي كان يبحث لنفسه عن مكان".

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وواصل: "أقول أهلًا وسهلًا بمدرب مثل مانو مينيزيس، لأنه يدير لاعبيه بشكل جيد، ويمتلك شخصية رائعة، حديثي بعيدًا عن الأمور الفنية التي لا أعرفها، لأنني لا أعلم ماذا يفعل في التدريبات".

واختتم تركي السهلي تصريحاته قائلًا: "مينيزيس كان سريع البديهة في موقفه مع عبد الرزاق حمد الله خلال دوري أبطال آسيا، واستطاع السيطرة على اللاعب في غرفة الملابس".

وحقق النصر الفوز على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.