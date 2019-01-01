فيديو | فوز صعب يؤجل تتويج النصر - الهلال ينتصر أمام الاتفاق بفضل إدواردو

خطف الهلال فوزًا صعبًا أمام الاتفاق بهدف وحيد، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الزعيم كاد أن يتقدم مبكرًا في الدقيقة الثالثة عن طريق سالم الدوسري، لكن المدافع رامون أرياس تدخل في الوقت المناسب، ليكرر الكرة إلى حارس الاتفاق في التوقيت المناسب.

وفي الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، يلغي حكم اللقاء هدفًا للاتفاق بأقدام هزاع الهزاع بعد تمريرة من علي الهزازي، بداعي التسلل.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 52 من عمر اللقاء، سجل إدواردو هدف الزعيم الوحيد في المباراة بعد عرضية متقنة من كنو، ليسددها إدواردو مباشرة في الشباك.

وفي الدقيقة 86، يحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الهلال لإعاقة إدواردو داخل المنطقة، أهدرها جوميس بعد تألق الحارس في التصدي لها.