فيديو | فوز ثمين للاتفاق والفتح والشباب يتعثر أمام أبها

الجولة الـ27 من الدوري السعودي انطلقت اليوم

خرج الشباب بنقطة تعادل مخيبة أمام أبها بهدف لكل منهما، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الليوث تقدموا أولًا بهدف دانيلو أسبيريا بعد مرور 12 دقيقة من عمر الشوط الأول، وكانت أمامهم فرصة تعزيز التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 38 إلا أن سيباستياو دي فريناس أهدر ضربة جزاء.

وتمكن الضيوف من إدراك التعادل في الدقيقة 67 من عمر المباراة، بأقدام نجمهم سعد بقير عن طريق ضربة جزاء.

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التعادل رفع رصيد الشباب إلى النقطة 39 في المركز الثامن، بينما يحل أبها بالمركز التاسع بـ34 نقطة.

وفي إطار مباريات الجولة نفسها، خطف الفتح فوزًا ثمينًا أمام الحزم برباعية مقابل ثلاثة أهداف، على ملعب الثاني.

الضيوف أحرزوا هدفهم الأول في الدقيقة 18 عن طريق سفيان بن دبكة، لكن قبل نهاية الشوط بخمس دقائق، أدرك كارلوس ستراندبيرج التعادل للحزم من ضربة جزاء.

ومع بداية الشوط الثاني، تقدم الفتح من جديد بهدف ميتشيل تي فريدي، وأضاف سريعًا باشكيم كادراي الهدف الثالث في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 59، قلص أسامة يوسف الخلف الفارق بإحرازه الهدف الثاني للحزم، لكن عاد الفتح للتهديف في الدقيقة 80 بإحراز الهدف الرابع عن طريق علي الحسن.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع، سجل عبد الرحمن اليامي هدف ثالث دون جدوى للحزم، ليخرج خاسرًا.

الفوز رفع رصيد الفتح إلى النقطة 29 في المركز الـ11، بينما تجمد الحزم عند 27 نقطة في المركز الـ14.

وفي المباراة الثالثة، حقق الاتفاق فوزًا سهلًا أمام الرائد برباعية نظيفة، على استاد الأمير محمد بن فهد.

التهديف بدأه عبد الله آل سالم في الدقيقة السابعة، ثم تبعه بست دقائق سوليمان دوكارا بالهدف الثاني.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف فيليب كيس الهدف الثالث من ضربة جزاء، واختتم هزاع الهزاع التهديف بالهدف الرابع في الدقيقة 5+90.

الاتفاق رفع رصيده إلى النقطة 39 في المركز السابع، أمام الرائد فتجمد عند 42 نقطة بالمركز السادس.