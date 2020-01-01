فيديو - فان دير سار يكشف رأيه في سولشاير

هل النرويجي هو الرجل المناسب لتدريب يونايتد؟

قال إدوين فان دير سار الحارس التاريخي لنادي مانشستر يونايتد سابقاً والمدير الرياضي لنادي أياكس أمستردام، إن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يعتبر خيار جيد للغاية لتدريب الفريق الإنجليزي.

فان دير سار يعتبر واحد من أهم لاعبي الجيل الذهبي لليونايتد في العقد الأول من القرن الـ21.

وأضاف في تصريحات لقنوات الكأس الرياضية: "كل ما يحتاجه الفريق هو التعاقد مع بعض التدعيمات في الفترة المقبلة".

وتابع: "لدى يونايتد لاعبين جيدين للغاية واعتبرهم نواة لبناء فريق قادر على المنافسة لسنوات طويلة".

ويرى فان دير سار أن ما ينقص الفريق هو شرارة تعيد له البريق وقد تتمثل في لاعب كبير يكون المقطورة التي تقود الفريق نحو الألقاب مجدداً".

واختتم: "الفريق من أكبر فرق العالم، لديه شعبية في كل مكان لا تذهب إلى أي مكان إلا وتجد جماهير لليونايتد من حولك، كل ما يريده الفريق أن يستفيق من كبوته وأرى أن هذا سيحدث قريباً بلا شك".

هل تعتقد أن سولشاير هو الرجل المناسب لقيادة #مانشستر_يونايتد في هذه المرحلة؟ وما هو الشيء الذي ينقص الفريق ؟ إيدوين فان دير سار الرئيس التنفيذي لنادي #أياكس يجيب عبر برنامج #ضيفنا .. #قنوات_الكاس@vdsar1970 pic.twitter.com/atMAdEidQr — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 22, 2020

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس برصيد 34 نقطة بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الرابع تشيلسي.