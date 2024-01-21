فيديو | عودة لأيام كأس العالم .. السعوديون يُنظفون مقاعد جلوسهم بعد مواجهة قيرغيزستان

مشهد رائع لجمهور الأخضر في استاد أحمد بن علي بقطر

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نشر الإعلامي القطري خالد جاسم مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس ظهر به مجموعة من الجمهور السعودي يُنظف مقاعد جلوسه في استاد أحمد بن علي بقطر عقب انتهاء المبارة أمام قيرغيزستان في كأس آسيا 2023.

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الأخضر تجاوز منافسه بهدفين نظيفين سجلهما محمد كنو وفيصل الغامدي على مدار شوطي المباراة، وقد ضمن بذلك تأهله رسميًا لدور الـ16، إذ وسع الفارق مع عُمان في المركز الثالث إلى 5 نقاط كاملة.

جاسم توجه بالشكر للجمهور السعودي على تلك البادرة الجميلة، حيث كتب معلقًا على الفيديو "بادرة جميلة من رابطة مشجعي المنتخب السعودي .. القيام بعملية تنظيف مقاعد استاد أحمد بن علي بعد نهاية المباراة. شكرًا لرقي أخلاقكم".

مقطع الفيديو أعاد للذاكرة مشاهد كأس العالم قطر 2022 حيث اعتادت الجماهير الحاضرة سلوك نفس النهج بعد أغلب المباريات، وهو ما حصد إعجاب ودعم العالم أجمع.

يُشار إلى أن الأخضر سيختتم مبارياته في دور المجموعات من كأس آسيا بمواجهة تايلاند يوم الخميس القادم في استاد المدينة التعليمية.

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