فيديو | عندما اشتبك أسطورة الاتحاد مع الحكم بسبب "القزع"

أزمة كبيرة حدثت بين نجم نادي الاتحاد والحكم بسبب القزع.

الكرة السعودية بها الكثير والكثير من القصص الغريبة والمثيرة، وذلك على مدار السنوات الماضية، في ظل قوة وشراسة المنافسة بين الفرق المتنافسة على المراكز المتقدمة، ولكن سنروي لكم قصة مثيرة للغاية، بطلها محمد نور، نجم نادي الاتحاد السابق.

خلال مباراة الاتحاد والشباب، ضمن منافسات الدوري السعودي موسم 2005-2006، شهدت أزمة كبيرة، كان بطلها محمد نور نجم العميد، مع حكم المباراة.

البداية كانت عندما أصدر الاتحاد السعودي تعليمات باستبعاد اللاعبين أصحاب "قصة الشعر" الغريبة، قبل المباريات، بعد إصدار علماء الدين بتحريم هذه القصات، باعتباره شيئًا مكروهًا.

المزيد من الفرق

قبل مباراة الاتحاد والشباب، توجه مراقب المباراة إلى حمد الصنيع مدير الكرة بنادي الاتحاد، وطلب منه بعدم وجود "القزع" في صفوف الفريق.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

ووفقًا لما ذكره الحكم الرابع بالمباراة عبد الله القحطاني في تقريره لاتحاد الكرة السعودي، أكد على أن محمد نور تحايل عليه في قص شعره، حيث أتى بقص شعرتين وقال له بالعامية السعودية "وش رأيك يا أستاذ"، وهو ما دفع الحكم للإصرار على حلاقة شعره ومن ثم الإذن له باللعب.

وهو ما حدث بالفعل، وأقيمت المباراة وانتهت دون حدوث مشكلات خلال الـ90 دقيقة، ولكن اشتعلت الأحداث بعدما أطلق عبد الله القحطاني صافرته معلنًا نهاية المباراة.

توجه محمد نور إلى الحكم الرابع، وبعدما أنهى لاعب الاتحاد حديثه، توجه مطرف القحطاني إلى الحكم الرابع، ليقوم بعدها بإشهار البطاقة الحمراء في وجه نور، وسط غضب شديد من الأخير.

فيديو | مارسيلو تافاريس يتحدث عن أفضل لحظاته مع الهلال .. اثنين أمام الاتحاد

وقال نور عن الواقعة: "كنت أتحدث مع الحكم الرابع وقلت له المباراة انتهت، وفوجئت بعدها أن الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجهي في تصرف غريب".

أما عن الحكم عبد الله القحطاني، فذكر في تقريره: "سبب طرد نور عقب المباراة هو أنه سحبني من يدي بتصرف غير لائق، وتلفظ بألفاظ لا تليق، مما جعلني أتوجه للحكم مطرف القحطاني للتفاهم معه، مما جعلني أطلب منه طرده بالبطاقة الحمراء".

وبالرغم من النجومية التي يحظى بها محمد نور، إلا وأنه كانت تصدر منه بعض المشاكل والأزمات داخل الملعب.