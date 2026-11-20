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واصل النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع عملاق جدة الأهلي، استفزازاته لنادي النصر؛ وهذه المرة على طريقة علي البليهي، مدافع الهلال سابقًا والشباب حاليًا.

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ديميرال استفز النصر من قبل، عندما أشار إلى امتلاك الأهلي لقبين في دوري أبطال آسيا "النخبة"، مقابل "0" لقلعة العالمي؛ كما اتهم الفريق الأصفر بالحصول على دعم خاص من التحكيم، بسبب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى جانب مناوشات أخرى مع المدافع الفرنسي محمد سيماكان.

غرس علم الأهلي

وفي هذا السياق.. قام ديميرال بلقطة مثيرة للجدل؛ بعد نهاية كلاسيكو الأهلي والنصر، المؤجل من الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

الأهلي قلب تأخره (0-1) أمام النصر، مساء اليوم الجمعة؛ ليفوز بثلاثة أهداف مقابل واحد في النهاية، ويحصد 3 نقاط في غاية الأهمية.

وبعد إطلاق صافرة النهاية؛ ذهب ديميرال إلى مدرجات ملعب "الإنماء" الذي احتضن الكلاسيكو، وحصل على أحد أعلام تشجيع الأهلي من الجماهير.

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ومن ثم قام ديميرال بـ"غرس العلم"، عند نقطة منتصف الملعب تمامًا؛ وذلك تحت أنظار نجوم فريق النصر الأول لكرة القدم.

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إعادة لقطة البليهي الأيقونية

لقطة ديميرال؛ أعادت لنا مشهد البليهي بعد نهاية نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بين عملاقي الرياض الهلال والنصر.

وقتها.. البليهي غرس علم الهلال، في منتصف ملعب "مرسول بارك" - الأول بارك حاليًا -؛ وذلك احتفالًا بالفوز (2-1) على النصر، والتأهل إلى المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا.

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وأشعلت هذه اللقطة غضب النصراويين آنذاك؛ قبل أن تتكرر بعد 5 سنوات كاملة بواسطة ديميرال، الذي اعتاد على مناكفة قلعة العالمي ونجومه باستمرار.