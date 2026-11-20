واصل النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع عملاق جدة الأهلي، استفزازاته لنادي النصر؛ وهذه المرة على طريقة علي البليهي، مدافع الهلال سابقًا والشباب حاليًا.
ديميرال استفز النصر من قبل، عندما أشار إلى امتلاك الأهلي لقبين في دوري أبطال آسيا "النخبة"، مقابل "0" لقلعة العالمي؛ كما اتهم الفريق الأصفر بالحصول على دعم خاص من التحكيم، بسبب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى جانب مناوشات أخرى مع المدافع الفرنسي محمد سيماكان.
غرس علم الأهلي
وفي هذا السياق.. قام ديميرال بلقطة مثيرة للجدل؛ بعد نهاية كلاسيكو الأهلي والنصر، المؤجل من الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.
الأهلي قلب تأخره (0-1) أمام النصر، مساء اليوم الجمعة؛ ليفوز بثلاثة أهداف مقابل واحد في النهاية، ويحصد 3 نقاط في غاية الأهمية.
وبعد إطلاق صافرة النهاية؛ ذهب ديميرال إلى مدرجات ملعب "الإنماء" الذي احتضن الكلاسيكو، وحصل على أحد أعلام تشجيع الأهلي من الجماهير.
ومن ثم قام ديميرال بـ"غرس العلم"، عند نقطة منتصف الملعب تمامًا؛ وذلك تحت أنظار نجوم فريق النصر الأول لكرة القدم.
إعادة لقطة البليهي الأيقونية
لقطة ديميرال؛ أعادت لنا مشهد البليهي بعد نهاية نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بين عملاقي الرياض الهلال والنصر.
وقتها.. البليهي غرس علم الهلال، في منتصف ملعب "مرسول بارك" - الأول بارك حاليًا -؛ وذلك احتفالًا بالفوز (2-1) على النصر، والتأهل إلى المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا.
وأشعلت هذه اللقطة غضب النصراويين آنذاك؛ قبل أن تتكرر بعد 5 سنوات كاملة بواسطة ديميرال، الذي اعتاد على مناكفة قلعة العالمي ونجومه باستمرار.
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أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".