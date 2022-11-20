فيديو | علي البليهي: جاهزون بـ11 لاعبًا أمام الأرجنتين وليس ميسي فقط

مدافع الأخضر يتحدث عن مواجهات كأس العالم

رفع علي البليهي مدافع المنتخب السعودي راية التحدي، قبل مواجهة الأخضر أمام الأرجنتين في بطولة كأس العالم، متحدثًا عن الاستعداد لمواجهة النجم ليونيل ميسي.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الأرجنتيني مساء الثلاثاء، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022، على ملعب البيت في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وقال البليهي خلال تصريحات لوسائل الإعلام خلال استعدادات الأخضر: "جاهزون وعلى أتم الاستعداد لمباريات المجموعة كلها وليس الأرجنتين فقط".

علي البليهي - لاعب منتخبنا الوطني:

نحن لا نلعب ضد ميسي فقط، نلعب أمام منتخب اسمه الأرجنتين 11 لاعب ضد 11#حياكم#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/a3N1DPkjDW — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 20, 2022

وبعد سؤاله عن مواجهة ميسي، رد البليهي قائلًا: "لن نواجه ميسي فقط، بل سنواجه الأرجنتين بـ11 لاعبًا ضد 11، ووعدنا يوم الثلاثاء إن شاء الله".

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.