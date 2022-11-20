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فيديو | علي البليهي: جاهزون بـ11 لاعبًا أمام الأرجنتين وليس ميسي فقط

أحمد رفعت
6:59 م غرينتش+2 20‏/11‏/2022
Ali al-Bulaihi Saudi Arabia 20220923
مدافع الأخضر يتحدث عن مواجهات كأس العالم

رفع علي البليهي مدافع المنتخب السعودي راية التحدي، قبل مواجهة الأخضر أمام الأرجنتين في بطولة كأس العالم، متحدثًا عن الاستعداد لمواجهة النجم ليونيل ميسي.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الأرجنتيني مساء الثلاثاء، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022، على ملعب البيت في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وقال البليهي خلال تصريحات لوسائل الإعلام خلال استعدادات الأخضر: "جاهزون وعلى أتم الاستعداد لمباريات المجموعة كلها وليس الأرجنتين فقط".

وبعد سؤاله عن مواجهة ميسي، رد البليهي قائلًا: "لن نواجه ميسي فقط، بل سنواجه الأرجنتين بـ11 لاعبًا ضد 11، ووعدنا يوم الثلاثاء إن شاء الله".

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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