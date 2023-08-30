فيديو| "علينا أن نلغي كرة القدم!".. جماهير نادٍ أمريكي تسبّ ليونيل ميسي

بدأت المناوشات الجماهيرية مع الأرجنتيني

انتشر مقطع لجماهير نادي ناشفيل أثناء مباراتهم الأخيرة مع إنتر ميامي، وهم يشتمون بصوت عالٍ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ميسي في تلك المباراة قاد فريقه إنتر ميامي للفوز على ناشفيل في نهائي كأس الدوريات الأمريكية وإحراز أول لقب في تاريخ النادي.

الموعد يتجدد صباح الغد في ساعاته الأولى بين الفريقين، وميسي على موعد مع المباراة العاشرة له رفقة ميامي ويريد أن تمر بلا هزيمة كما مرت التسعة السابقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

شتائم جماهير ناشفيل جاءت كالآتي: "ميسي مقرف.. ميسي مقرف.. ميسي مقرف".. المقطع على انتشاره كالنار في الهشيم أثار موجة من السخرية أيضًا من الجماهير ضد جمهور ناشفيل.

أحد المتابعين كتب عبر منصة "إكس": "علينا أن نلغي كرة القدم في الولايات المتحدة إذًا!".. وآخر: "كيف سيتعامل ميسي مع هذه الأجواء؟" إلى غير ذلك من التغريدات المستنكرة لسلوك جماهير الفريق الأصفر.