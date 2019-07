فيديو | على طريقتهم الخاصة - لاعبو جنوب أفريقيا يدخلون الملعب قبل مواجهة مصر

اعتمد لاعبو منتخب جنوب أفريقيا على طريقة خاصة بأغلب المنتخبات الأفريقية، للتخلص من الضغوطات قبل مواجهة منتخب مصر المصيرية.

البافانا بافانا يلاقون الفراعنة في التاسعة من مساء الليلة بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

ودخل البافانا بافانا استاد القاهرة بالرقص والغناء في محاولة لإشعال حماسهم، بجانب نقل الضغوطات إلى الخصم.

Dancing is the best way to get into gear for a match 🔥#ThePharaohs#BafanaBafana#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/NXrM1dHDwc