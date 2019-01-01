فيديو | على طريقتهم الخاصة - لاعبو جنوب أفريقيا يدخلون الملعب قبل مواجهة مصر

البافانا بافانا يحاولون رفع الضغوطات عنهم ونقلها إلى لاعبي الفراعنة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اعتمد لاعبو منتخب جنوب أفريقيا على طريقة خاصة بأغلب المنتخبات الأفريقية، للتخلص من الضغوطات قبل مواجهة منتخب مصر المصيرية.

البافانا بافانا يلاقون الفراعنة في التاسعة من مساء الليلة بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

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ودخل البافانا بافانا استاد القاهرة بالرقص والغناء في محاولة لإشعال حماسهم، بجانب نقل الضغوطات إلى الخصم.

يذكر أن جنوب أفريقيا تأهلت إلى دور الـ16 كأفضل ثالث في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، بينما تصدرت مصر المجموعة الأولى بتسع نقاط.

ومن المقرر أن يلاقي الفائز منهما في الدور المقبل منتخب نيجيريا الذي أقصى الكاميرون بالفوز بثلاثية مقابل هدفين.