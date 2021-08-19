فيديو | على طريقة نيمار؟ .. "سكة" واحدة لانتقال حمدالله إلى الاتحاد

هل يرحل حمد الله عن النصر؟

كشف الإعلامي أحمد الكاموخ، عن مفاجأة في عقد المغربي عبد الرزاق حمد الله، مع ناديه النصر، ستحدد موقفه من الانتقال إلى الاتحاد أو لأي فريق يرغب في ضمه.

وانتشرت أخبارًا خلال الساعات الماضية، حول وجود مفاوضات من جانب نادي الاتحاد مع حمد الله من أجل ضمه، في ظل أزمته مع نادي النصر.

ما هي المفاجأة الموجودة في عقد حمد الله مع النصر؟

أحمد الكاموخ قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "حمد الله بحسب معلوماتي لا يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع نادي النصر، وبالتالي لا يحق لأي نادي التفاوض مع اللاعب إلا بخطاب مباشر من إدارة نادي النصر".

الإعلامي الرياضي تابع: "لو كان حمد الله يمتلك شرطًا جزائيًا مع إدارة نادي النصر، لاستطاعت إدارة أي نادي التفاوض مع اللاعب دون الرجوع لنادي النصر، كما حدث مع نيمار البرازيلي".

هل لا يحق لأي فريق التفاوض مع حمد الله تحت أي ظرف؟

من جانبه، رفض الإعلامي خالد الشعلان، ما قاله زميله الكاموخ، حيث شدد على أنه لا يحق لأي فريق التفاوض مع أي لاعب يمتلك عقدًا مع فريق آخر تحت أي ظرف.

الشعلان قال: "لا يحق لأي نادي مفاوضة حمد الله سواء كان معه شرط جزائي أم لا، طالما عقده ساري مع نادي النصر، هذه قاعدة لائحة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم".

هل يسلك أحد طريقة خطف نيمار مع حمد الله؟

وعاد الكاموخ وواصل حديثه قائلًا: "الجميع يتذكر حادثة البرازيلي نيمار عندما فاوضه باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث قام بإيداع قيمة الشرط الجزائي في حساب رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، ومن ثم انتقل للفريق الفرنسي".

واختتم أحمد الكاموخ تصريحاته قائلًا: "أنا لا أعلم نظام الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولكن بحسب معلوماتي بأن حمد الله لا يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده، وبالتالي على أي فريق يريد ضمه، التحدث مع إدارة النصر بشكل مباشر".

احمد الكاموخ ـ الدمام :

"حمدالله" لا يملك شرط جزائي مع نادي النصر .. بالتالي لا يحق لأي نادي أن يفاوض اللاعب إلا بخطاب مباشر من إدارة النصر ..

خالد الشعلان :

لا يحق لأي نادي أن يفاوض "حمدالله" كان معه شرط جزائي أم لا طالما عقده ساري ..

الحصاد الرياضي ...

@a_lkamok@k_alsh3laan pic.twitter.com/AZz41aWQBP — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) August 18, 2021

لماذا الحديث عن رحيل حمد الله عن النصر؟

وفقًا لبرنامج "الحصاد الرياضي" فإن حمد الله تقدم بخطاب إل إدارة العالمي برئاسة مسلي ل معمر، لطلب الانتقال إل العميد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

عقد الهداف التاريخي للدوري السعودي مع النصر من المفترض أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2021-22، وسيدخل الفترة الحرة بيناير المقبل.

مصادر "الحصاد الرياضي" أوضحت أيضًا أن إدارة مسلي ردت على طلب المغربي، بطلب خطاب رسمي من إدارة الاتحاد تؤكد خلاله رغبتها في شراء المدة المتبقية من عقد حمد الله.

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