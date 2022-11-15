فيديو | على طريقة رونالدو .. المنتخب السعودي يتوج بطلًا لغرب آسيا تحت 23 عامًا

كتيبة سعد الشهري تسقط المنتخب القطري تحت 23 عامًا بثلاثية مقابل هدف وحيد

توج المنتخب السعودي الأولمبي بقيادة المدرب الوطني سعد الشهري بطلًا لبطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا بعد الفوز أمام نظيره القطري بثلاثية مقابل هدف وحيد، محتفلًا بأهدافه على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة.

هدف الأخضر الأولمبي الأول جاء بعد مرور تسع دقائق فقط من انطلاق المباراة، إذ سجله أحمد الغامدي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، إحراز سعد الناصر الهدف الثاني لكتيبة الشهري، من تسديدة أخرى من داخل منطقة الـ18 أيضًا.

ونجح أولمبي الأدعم في تقليص الفارق مع بداية الشوط الثاني، بإحراز هدفه الأول من ضربة جزاء، سددها دياب هارون بنجاح.

واختتم مصعب الجوير التهديف في اللقاء بتسجيل الهدف الثالث للسعودية من كرة ثابتة، سددها بشكل رائع في المرمى مباشرةً.

يذكر أن قطر كانت قد تصدرت المجموعة الأولى في البطولة بأربع نقاط، ثم تفوقت في قبل النهائي على سوريا في ركلات الترجيح 6-5.

أما السعودية فتصدرت المجموعة الثانية بثلاث نقاط، وتأهلت للنهائي على حساب عمان بالفوز في قبل النهائي بثنائية مقابل هدف وحيد.