فيديو| على أنغام فيروز.. هكذا يحافظ إبراهيموفيتش على جسده حتى بعد الاعتزال!

السويدي يثبت أن العمر مجرد رقم..

نشر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مقطع فيديو له عبر وسائل التواصل الاجتماعي يثبت بوضوح استحالة أن يكون هذا الرجل في عمر الـ 41 من ناحية اللياقة البدنية.

السويدي يشتهر دومًا بالمجهود الهائل الذي يبذله كي يكون في قمة اللياقة البدنية حتى بعد اعتزال كرة القدم بشكل رسمي في يونيو الماضي.

التمارين الشاقة تشير إلى استمرارية العطاء البدني لزلاتان الذي كان معلقًا بحبلين ومارس بهما بعض الحركات الأكروباتية.

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لقد كتب زلاتان في وصف المقطع مختصرًا مفيدًا لما أراد المتابعون أن يقولوه: "فن التحكم والقوة".

وامتلك المقطع سحرًا مختلفًا بوجود مقطع من السيمفونية رقم 40 للملحن النمساوي الكلاسيكي موتسارت، وهو المقطع الذي غنت عليه المطربة اللبنانية فيروز أغنيتها الشهيرة "يا أنا يا أنا أنا وياك".