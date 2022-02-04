فيديو | طارق العلي: سأختار هذا اللاعب من الهلال للتمثيل معي، يصلح لدور "الحبيب"

رفض النجم الكويتي طارق العلي توقع بطل الدوري السعودي للموسم الجاري، مكتفيًا بالإشارة إلى تمنيه فوز الأكثر تعبًا واستحقاقًا باللقب، لكنه لم يرفض ترشيح أحد لاعبي الهلال للتمثيل معه.

الممثل الكويتي المعروف بتشجيعه للهلال أدلى بتصريحات "كروية" سريعة لبرنامج صدى الملاعب، وتحديدًا مع المراسل أحمد الجدي، اعتذر خلالها مجددًا لجمهور الاتحاد عن تهنئته لعبد الإله المالكي بالانتقال للزعيم قبل الإعلان رسميًا عن الأمر.

ما هي قصة طارق العلي مع جمهور الاتحاد حول المالكي؟

العلي صاحب الشعبية الجارفة في الخليج العربي كان قد أغضب جمهور الاتحاد بعدما أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر انتقال المالكي للهلال وهنأه على ذلك، وبعدها زاد الإعلامي ماجد التويجري الطين بلة بنشر مقطع فيديو يتضمن محادثة هاتفية بين النجم الكويتي واللاعب السعودي يُهنئه خلالها على ارتداء القميص الأزرق ووصف الصفقة بأنها كبيرة.

الجمهور الاتحادي أبدى غضبه واستياءه الكبير من حديث العلي عن الصفقة قبل الإعلان عنها رسميًا، ووصفوا ذلك بأنه تقليل لاحترام الاتحاد وجمهوره، وقد هاجم بعضه الممثل بقوة وشراسة وهو ما دفعه للرد.

صاحب الـ56 عامًا خرج في مقطع فيديو بعد ذلك واعتذر للاتحاديين وأكد احترامه لهم وأن لا علاقة تجمعه بالمالكي أو بصفقة انتقاله للهلال، موضحًا أنه مجرد كان متواجدًا مع مجموعة من الصحفيين الرياضيين وكانوا يتحدثون عن الانتقالات وتحدثوا عن المالكي وانتقاله للهلال وطلبوا منه أن يُبارك للاعب وقد فعل.

في ثنائيه حصريه عبر #صدى_الملاعب :



طارق العلي : يكشف قصة تهنئته ل عبدالاله المالكي ، ويعتذر للاتحاديين

وأسعد الزهراني : جمهور الاتحاد راقي .. وطارق يضحكهم مايزعلهم@mustafa_agha @tareqalali67 @ActorAs3d pic.twitter.com/CNUcBNn2sU — احمد الجدي (@ahmed_aljadi68) February 4, 2022

العلي وخلال تصريحاته لمراسل برنامج صدى الملاعب أكد مجددًا احترامه للاتحاد وجمهوره، وقد شدد زميله أسعد الزهراني أن القصة لم تكن سوى مجرد دعابة وأن الجمهور الجداوي يعي ذلك بالتأكيد.

من هو نجم الهلال الذي رشحه العلي للتمثيل وخاصة دور "الحبيب"؟

العلي سُئل من الجدي عن اللاعب السعودي الذي قد يختاره للتمثيل معه، فأجاب أولًا ضاحكًا بأنه عبد الإله المالكي لـ "يُطقطق" معه على ما حدث مع جمهور الاتحاد.

النجم الكويتي أكد بعدها أنه إن سنحت له الفرصة جديًا سيختار سالم الدوسري لأنه جميل ورومانسي، بقوله "سأختار سالم الدوسري، فهو هادئ وجميل و"أسمراني"، هو رومانسي وسأعطيه دور "الحبيب"".

2️⃣ ثنائية حصريه #صدى_الملاعب :



الفنان الكويتي طارق العلي : سأختار لاعب الهلال عبدالاله المالكي للتمثيل معي ( عشان يطقطق علي باللي صار😂 ) ..



وسأختار سالم الدوسري حلو ورومنسي ..



والفنان اسعد الزهراني : سأختار ناصر الشمراني للتمثيل معي@mustafa_agha @tareqalali67 @ActorAs3d pic.twitter.com/OgB2TjbOss — احمد الجدي (@ahmed_aljadi68) February 4, 2022

أسعد الزهراني ذهب لاختيار آخر وهو ناصر الشمراني مهاجم المنتخب السعودي السابق وغير المرتبط بأي نادٍ حاليًا، وقد أشار إلى أنه يصلح للأدوار الكوميدية.

اقرأ أيضًا |

فيديو | زواج خالد السميري .. خطأ الموسم يا الاتحاد، والثمن قد يكون غاليًا!

بعد رحيله عن جلطة سراي .. قصة طرد تريم من تدريب تركيا بسبب "مطعم كباب"

أوسبينا × ديميتريفسكي .. من الأفضل لحراسة مرمى النصر؟