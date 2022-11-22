فيديو | ضغط عصبي ثم سجود .. كيف عاش ولي العهد أجواء مباراة السعودية والأرجنتين؟

الأخضر حقق المفاجأة وأسقط رفاق ميسي في مباراة تاريخية

تفاعل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشكل كبير مع المباراة التاريخية لمنتخب السعودية أمام نظيره الأرجنتين، إذ كشف شقيقه سعود بن سلمان عن كواليس متابعته للمباراة.

الأخضر السعودي حقق فوزًا تاريخيًا اليوم الثلاثاء، أمام التانجو بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد لوسيل، في افتتاح مشواره بكأس العالم قطر 2022.

ونشر شقيق ولي العهد فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لحظة متابعة الأمير محمد للمباراة، والتي ظهر من خلاله الضغط العصبي الذي عاشه في اللحظات الأخيرة من المباراة، في ظل اقتراب رفاق ميسي أكثر من مرة من إدراك التعادل

وأرفق سعود بن سلمان الفيديو بعدة صور بعد ذلك، أثناء احتفال ولي العهد بالفوز التاريخي، إذ سجد شكرًا لله.

يذكر أن السعودية تلتقي ببولندا في المباراة المقبلة، في يوم 26 من نوفمبر الجاري.