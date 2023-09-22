فيديو | "صدم النصر وأسعد الهلال" .. مفاجأة التلفزيون السعودي في ملف التوثيق

التوثيق من أكثر الملفات إثارة للجدل في الرياضة السعودية

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أقحمت هيثة الإذاعة والتلفزيون السعودية نفسها في الجدل المثار حول ملف توثيق تاريخ كرة القدم في المملكة خاصة من حيث عدد البطولات التي يمتلكها كل نادٍ، إذ يدور صراع شرس بين كبار الدوري حول الأمر.

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الدوري السعودي انطلق رسميًا بنظامه الجديد عام 1977، ويتبنى الهلال وجهة النظر الداعمة لبدء توثيق بطولات الدوري منذ ذلك الموسم، فيما يرفض النصر تمامًا ويُصر على احتساب بطولات الدوري التي سبقت هذا التاريخ رغم اختلافها في النظام والمسمى مثل دوري المناطق.

حساب التلفزيون السعودي عبر منصة إكس نشر مقطع فيديو يُبرز تطور الدوري السعودي على مدار تاريخه، خاصة من حيث اللاعبين الأجانب والصفقات الخارجية، وقد أسعد الهلاليين وصدم النصراويين بالإشارة إلى أن البطولة بدأت عام 1977.

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التلفزيون تبنى بذلك وجهة النظر الزرقاء تمامًا، وهو ما أغضب النصراوية الذين تحدثوا عن الأمر في تعليقاتهم على التغريدة المنشورة، حيث كتب فيصل "وقبل 48 سنة كانوا الفرق تلعب حواري !!! معظم النوادي تأسست قبل 70 سنة ولأن الهلال لم يحقق بطولات تم تعديل التاريخ".

عشاق الهلال لم يُخفوا سعادتهم بالتغريدة وقد ألمح بعضهم إلى أنها اعتراف رسمي بموعد بدء الدوري، حيث كتب إيدوف "تم التأكيد الدوري بدأ في عام 1977"، فيما قال عبد الله "برافو عليكم اشجع من اتحادنا السعودي الي اتحداه يتكلم عن تاريخ بطولاته".

يُشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد شكل لجنة خاصة لتوثيق بطولات كرة القدم السعودية، وقد أعلن أن النتائج ستُعلن في مارس 2024.

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