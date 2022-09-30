فيديو صادم.. انهيار مدرج ملعب مونومنتال في تشيلي على المشجعين!

حماس جمهور كولو كولو السبب؟

انهار الجزء العلوي من مدرجات ملعب مونومنتال بالعاصمة التشيلية سانتياجو أثناء جلسة تدريبية افتتاحية للموسم خاصة بفريق كولو كولو ذائع الصيت في البلاد.

الملعب الذي يتسع لأكثر من 45 ألف شخص، استضاف تلك الجلسة التي شهدت حماسًا كبيرًا من مشجعي كولو كولو، ولكن لم يكن يتوقع أن تخلف الحماسة كل هذه المشكلات.

لقد بدأ جزء من المدرج العلوي في الانهيار فوق رؤوس مشجعي كولو كولو الذين كانوا يدعمون تدريبات الفريق بشكل صاخب، ليتم إنهاء الحصة التدريبية على الفور!.

وهرع رجال الإطفاء إلى مكان الحادث إضافة إلى مقدمي خدمات الرعاية الطبية الطارئة الذين ذهبوا لمساعدة الجرحى الذين تقدرهم وسائل الإعلام التشيلية بالمئات!.

الحصيلة الأولية لهذا الأمر إلى الآن وفقًا لصحيفة "لا تيرسيرا" المحلية، هي 8 إصابات وكسران، مع التأكيد أنه حتى الآن لم يصب أحد بجروح خطيرة.

يعد ملعب مونومنتال من أهم ملاعب تشيلي، واستضاف مباراتين في كوبا أمريكا 2015 التي توجت بها تشيلي للمرة الأولى في تاريخها.

وفي عام 1993 ونظرًا لمشكلات شبيهة، تم تحديث الملعب وكان أهم بنود التحديث تخفيض سعته إلى نحو 45 ألف متفرج، السعة الحالية التي يبدو أنها لم تخفف الضغط الإنشائي على الأقل بعد الحادث السيء الذي حصل في تدريبات كولو كولو.