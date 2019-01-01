فيديو - شباب الأهلي دبي يتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الدولة على حساب النصر
حقق شباب الأهلي دبي، الفوز على نظيره النصر، ضمن ربع نهائي كأس رئيس الدولة بالإمارات، بركلات الترجيح 4 – 3 ليتأهل لنصف النهائي.
انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح لحسم المواجهة والمتأهل للمربع الذهبي.
وأحرز محمد العكبري لاعب النصر الهدف الأول في المباراة، والتقدم للنصر في الدقيقة 79 بعد قيامه بمراوغة حارس مرمى شباب الأهلي دبي وتسديد الكرة في المرمى الخالي.
#النصر يتقدم على #شباب_الاهلي بهدف اللاعب محمد العكبري#كأس_رئيس_الدولة #المنصة pic.twitter.com/2zlgC0Ts3f— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) February 9, 2019
وتعادل لوفانور لاعب شباب الأهلي دبي في الدقيقة 89 من عمر اللقاء من ركلة جزاء سددها على يسار الحارس وتصدى لها بالفعل ولكن أكملها اللاعب داخل المرمى.
لوفانور يحرز هدف #شباب_الاهلي الأول وهدف التعادل في مرمى #النصر#كأس_رئيس_الدولة #المنصة pic.twitter.com/9vO54x69Zt— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) February 9, 2019
ولجأ الفريقين للأشواط الإضافية ولكن لم يتمكن أحداهما في خطف الفوز ليلجأو لركلات الترجيح، وخطف شباب الأهلي دبي التأهل بنتيجة 4 – 2.
فوز #شباب_الاهلي على #النصر بركلات الترجيح 4 / 2 بعد انتهاء الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل 1 / 1#كأس_رئيس_الدولة #المنصة pic.twitter.com/VBeFi2eH99— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) February 9, 2019