فيديو | شاهد رد فعل آل الشيخ .. الهلال يهزم ألميريا في إنجلترا

مباراة الأبطال جمعت ألميريا والهلال مساء اليوم في إنجلترا

استطاع الهلال تحقيق انتصار مهم من الناحية المعنوية على ألميريا في مباراة الأبطال الودية التي جمعتهما اليوم، وذلك وسط حضور مشجعه ومالك النادي الإسباني تركي آل الشيخ.

وزير الترفيه السعودي كان قد داعب الجمهور الهلالي بنشر عدة تغريدات يوم أمس أظهر خلالها روح التحدي لجمهور الزعيم، لكنه تراجع خطوة اليوم بتأكيده على عدم تشجيعه أي فريق سوى الزعيم حتى ضد ألميريا.

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الهلال دخل اللقاء بتشكيل يضم المجموعة الأساسية ولا يغيب عنه سوى المهاجم أوديون إيجالو لغيابه عن معسكر الفريق في إنجلترا لخوفه من منعه من السفر فور دخوله الأراضي البريطانية على خلفية قضية مع زوجته السابقة.

بطل الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا تقدم سريعًا بهدف لوسيانو فييتو العائد له من إعارة مع الشباب، وقد سجله باستغلال ارتباك داخل منطقة جزاء ألميريا عند الدقيقة الثالثة، وتداول بعده نشطاء عبر تويتر رد فعل آل الشيخ على الهدف.

الفريق الإسباني عاد للقاء وهدد مرمى عبد الله المعيوف بقوة لكن سالم الدوسري استطاع بجهد فردي وتسديدة ممتازة من داخل منطقة الجزاء إضافة الهدف الثاني للزعيم عند الدقيقة الـ40.

حاول الطرفان إحراز المزيد من الأهداف في الشوط الثاني والذي دخله الهلال بتشكيل مختلف تمامًا إلا أن التوفيق غاب عن اللمسات الأخيرة حتى الدقيقة الـ85 حين نجح ألميريا في تقليص الفارق بهدف لارجي رامازاني من ركلة جزاء لينتهي اللقاء بفوز الهلال 2-1.

الهلال يتواجد في إنجلترا منذ 10 أيام تقريبًا حيث يُقيم هناك معسكره الإعدادي للموسم الجديد من الدوري السعودي الذي سينطلق في الـ25 من أغسطس الجاري، فيما يستعد ألميريا لمواجهة ريال مدريد في افتتاح مشوار الفريقين في الليجا يوم الأحد القادم.