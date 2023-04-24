فيديو: شاهد أهداف وملخص مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك 2022-23

أحمد الغنامأحمد الغنام
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al ittihad - al hilal Goal AR
كأس خادم الحرمين الشريفينالإتحاد vs الهلالالهلالالإتحاد

هدف عكسي من أحمد حجازي كان كافيًا ليضمن الهلال التأهل إلى نهائي كأس الملك 2022-23 على حساب الاتحاد..

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نجح نادي الهلال في التأهل إلى نهائي كأس الملك 2022-23 بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد في مباراة نصف النهائي التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "الجوهرة المشعة".

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هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 106 من زمن المباراة، بأقدام أحمد حجازي مدافع الاتحاد بالخطأ في مرماه، بعد أن امتدت المباراة لشوطين إضافيين بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

وتأهل الهلال إلى النهائي الثاني على التوالي في كأس الملك، ويبحث عن الفوز الأول له بالبطولة منذ عام 2020.

احتفالات جماهير الهلال بالهدف

هدف الهلال

خطورة من الفريقين

هدف ملغي لصالح الاتحاد

المعيوف يقف في وجه الاتحاد

أخطر فرص المباراة

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