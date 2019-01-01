فيديو - سيمفونية وإبداع من الاتفاق تنتهي بسداسية في الحزم

الحزم أهدر ضربة جزاء وتألق مبولحي في هجمة هدف محقق آخر له

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق الاتفاق فوزًا كبيرًا أمام الحزم بسداسية نظيفة، على ملعب الأخير، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الضيوف تحصلوا على ضربة جزاء في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، نجح من خلالها فيليب كيش في تسجيل الهدف الأول، مسددًا الكرة على يسار حارس الحزم مالك عسله.

وبمهارة فردية وعقب الهدف الأول بأربع دقائق فقط، سجل روجيريو الهدف الثاني بعدما تسلم الكرة في وسط ملعب الحزم، ثم انطلق حتى حدود منطقة الجزاء، ليسدد الكرة قوية على يسار الحارس.

وفي الدقيقة 26، تألق رايس مبولحي؛ حارس مرمى الاتفاق، وحرم أصحاب الأرض من تسجيل هدف محقق من هجمة بروحين، بعدما سلم أسانتي زميله تانديا كرة داخل منطقة الجزاء، تبعها الأخيرة بتسديدة قوية تصدى لها الحارس بنجاح، لترتد إلى كارلوس ستاندبيج، سددها من مسافة قريبة إلا أن مبولحي تصدى لها للمرة الثانية.

— رايس مبولحي ينقذ فريقه من هدف محقق!🧤



⁧#الحزم_الاتفاق pic.twitter.com/pT6jO7Qzqm — KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 15, 2019

رابع أهداف الاتفاق جاء في الدقيقة 38 من ضربة جزاء ثانية، أحرزها هذه المرة سليمان دوكارا على يمين الحارس كذلك.

ومع مرور 13 دقيقة من عمر الشوط الثاني، نجح الاتفاق في زيادة المعدل التهديفي بإحراز الهدف الرابع بعد عدة تمريرات رائعة بين أقدام لاعبيه، أنهاها حامد الغامدي في الشباك بنجاح.

وفي الدقيقة 67 من عمر المباراة، جاء الهدف الخامس بعد انطلاق روجيريو من الجهة اليمنى حتى توغل إلى داخل منطقة الجزاء مراوغًا حارس المرمى، ثم واضعًا الكرة في الشباك من بين أقدام مدافعي الحزم.

وأهدر الحزم فرصة تسجيل هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 75 بعدما أضاع حسن الحبيب ضربة جزاء، اصطدمت بالقائم.

وقبل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة، أحرز سليمان دوكارا الهدف السادس والأخير بعد تمريرة بينية رائعة من نعيم السليتي وضعته على انفراد بالحارس ليسددها من تحت يده في الشباك.

الفوز رفع رصيد الاتفاق إلى النقطة السادسة مرتقيًا إلى المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة، بينما تجمد رصيد الحزم عند نقطة واحدة في المركز الـ14 بجدول الترتيب.