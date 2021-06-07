فيديو .. سوريا وقطر يتأهلان لكأس الأمم الآسيوية .. وفوز مهم للإمارات

سوريا تواصل الانتصارات في تصفيات آسيا

حقق المنتخب السوري فوزًا هامًا على نظيره منتخب غوام بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس الأمم 2023 وكأس العالم 2022.

ضمن المنتخب السوري التأهل إلى كأس الأمم الآسيوية 2023 والتأهل لمرحلة تصفيات كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر العام المقبل.

أحرز مارديك مارديكيان ثنائية في بداية اللقاء الأول في الدقيقة السادسة والثاني بعدها بـ3 دقائق، واختتم محمود المواس الثلاثية بالدقيقة 84 من عمر اللقاء.

وحقق المنتخب السوري العلامة الكاملة حتى الآن بعد لعب 7 مباريات حقق بها الفوز، ليتصدر المجموعة الأولى وخلفه المنتخب الصيني.

المنتخب العراقي تصدر المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة حيث حقق الفوز على نظيره الكمبودي بأربعة أهداف مقابل هدف.

أحرز مهند علي كاظم الهدف الأول في الدقيقة الأولى، بينما أضاف بشار رسن الثاني بالدقيقة 23، وأضاف علي عدنان الهدف الثالث بالدقيقة 27 من ركلة جزاء.

وسجل سويواي فيسال الهدف الوحيد لمنتخب كمبوديا في الدقيقة 55، ولكن في الدقيقة الأخيرة أحرز صفاء هادي الهدف الرابع للمنتخب العراقي.

حقق المنتخب القطري فوزًا صعبًا على نظيره العماني بهدف دون رد، ضمن الجولة التاسعة ليتصدر مجموعته برصيد 22 نقطة ويضمن التأهل إلى كأس الأمم الآسيوية.

أحرز الهدف الوحيد في المباراة هو حسن الهيدوس من ركلة جزاء في الدقيقة 39 من عمر المباراة.

وفي مباراة أخرى، حقق المنتخب الإماراتي الفوز على نظيره تايلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة السابعة من منافسات تصفيات آسيا.

أحرز كايو كانيدو الهدف الأول للإمارات في الدقيقة 14 وأضاف فابيو ليما الهدف الثاني بالدقيقة 33، وقلص سوفانات مويانتا الفارق في الدقيقة 54 بالهدف الأول لمنتخب تايلاند.

منتخب الإمارات يواصل الانتصارات ويفوز على تايلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023



شاهد أهداف المباراة#الإمارات_تايلاند #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/ztkhJrBsgH — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 7, 2021

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة أحرز محمد جمعة الهدف الثالث للمنتخب الإماراتي، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في وصافة المجموعة السابعة خلف المتصدر فيتنام بنقطتين.