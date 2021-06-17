فيديو | سوبر مان يعود إلى ملعبه.. بوفون في بارما مجددا

بوفون يعود إلى نادي صباه

أعلن نادي بارما الإيطالي عودة حارسه القديم جيانلويدجي بوفون بعد سنوات من مغادرته النادي.

وأعلن بارما اليوم الخميس عبر حسابه الرسمي على تويتر عودة بوفون بفيديو مشوق لعودة "سوبرمان".

ودخل شخص دون تحديد هويته إلى ملعب إينو تارديني وهو يحفر داخل إحدى شباك الملعب ليجد صندوقًا به قميص بارما ومن ثم يكشف الشخص عن هويته ليكون بوفون.

ورحل الحارس الإيطالي بنهاية الموسم المنقضي عن يوفنتوس بعد نهاية عقده لينتقل إلى بارما بعقد انتقال حر.

وغادر بوفون فريق بارما في 2001 لينتقل إلى يوفنتوس بعقد قياسي وقتها بلغ ما يقرب من 50 مليون يورو كان أغلى عقد لحارس مرمى في العالم.

وسيلعب المخضرم بوفون، 43 سنة، مع بارما، الموسم المقبل في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، سيريا بى، بعد هبوطه الموسم المنقضي. وقد لعب جيجي من قبل مع يوفنتوس في موسم 2006-07 في السيريا بى بعد عقاب بطل الدوري بالهبوط إثر فضيحة الكالتشيوبولي.