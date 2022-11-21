فيديو | سلمان الفرج يُثير القلق في التدريب الأخير قبل مواجهة الأرجنتين

المنتخب السعودي سيُواجه نظيره الأرجنتيني ظهر غدٍ في قطر

أجرى المنتخب السعودي اليوم الإثنين تدريبه الأخير في الدوحة قبل مواجهة الأرجنتين في افتتاح مشوارهما في كأس العالم قطر 2022 عند الواحدة بتوقيت قطر والسعودية من ظهر غدٍ الثلاثاء على استاد لوسيل.

ونشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية مقطع فيديو من المران أثار خلاله القائد سلمان الفرج القلق والشكوك حول قدرته خوض المباراة أساسيًا مع زملائه.

إذ ظهر نجم الهلال في الفيديو وهو يضع يده على موقع إصابته في مفصل الكتف، والتي كانت قد أبعدته عن التدريبات لعدة أيام عقب العودة للرياض بعد المواجهة الودية أمام أيسلندا.

🎥 | سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي يضع يده على موضع إصابته السابقة "مفصل الكتف" مع بداية تدريبات الأخضر قبل لقاء الأرجنتين. pic.twitter.com/71KJsjDLJm — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 21, 2022

الفرج لعب أمام كرواتيا وديًا في الرياض وقد كانت تلك المباراة الأخيرة في استعدادات الأخضر قبل التوجه إلى الدوحة، وتؤكد جميع المصادر أنه في حالة صحية جيدة وجاهز تمامًا لمواجهة زملاء ليونيل ميسي.

يُشار إلى أن الفحوصات الطبية أظهرت تعرض الفرج لكدمة في مفصل الكتف، وقد عاد للتدريبات مرتديًا واقٍ طبي.