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فيديو | سلمان الفرج يُثير القلق في التدريب الأخير قبل مواجهة الأرجنتين

تامر أبو سيدو
2:46 م غرينتش+2 21‏/11‏/2022
salman al faraj
المنتخب السعودي سيُواجه نظيره الأرجنتيني ظهر غدٍ في قطر

أجرى المنتخب السعودي اليوم الإثنين تدريبه الأخير في الدوحة قبل مواجهة الأرجنتين في افتتاح مشوارهما في كأس العالم قطر 2022 عند الواحدة بتوقيت قطر والسعودية من ظهر غدٍ الثلاثاء على استاد لوسيل.

ونشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية مقطع فيديو من المران أثار خلاله القائد سلمان الفرج القلق والشكوك حول قدرته خوض المباراة أساسيًا مع زملائه.

إذ ظهر نجم الهلال في الفيديو وهو يضع يده على موقع إصابته في مفصل الكتف، والتي كانت قد أبعدته عن التدريبات لعدة أيام عقب العودة للرياض بعد المواجهة الودية أمام أيسلندا.

الفرج لعب أمام كرواتيا وديًا في الرياض وقد كانت تلك المباراة الأخيرة في استعدادات الأخضر قبل التوجه إلى الدوحة، وتؤكد جميع المصادر أنه في حالة صحية جيدة وجاهز تمامًا لمواجهة زملاء ليونيل ميسي.

يُشار إلى أن الفحوصات الطبية أظهرت تعرض الفرج لكدمة في مفصل الكتف، وقد عاد للتدريبات مرتديًا واقٍ طبي.

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