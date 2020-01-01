فيديو - سقوط مفاجيء للسد أمام الوكرة في دوري نجوم قطر
سقط فريق السد القطري أمام نظيره الوكرة، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نجوم قطر، التي أقيمت اليوم الخميس.
السد تعرض لهزيمة رابعة في الموسم الحالي من دوري نجوم قطر، حيث يحتل المركز الرابع ويشهد الموسم الحالي تراجع شديد في النتائج.
بن يطو احرز الهدف الأول سريعًا في الدقيقة 8 من عمر المباراة الذي أقيم على ملعبهم ووسط جماهيرهم ليصدم السد بقيادة الإسباني تشافي هيرنانديز.
تسديدة قوية من بن يطو من على حدود منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليمنى لحارس السد، أعلنت عن الهدف الأول للوكرة في المباراة.
فيديو : هدف #الوكرة يتقدم 1 - 0 على #السد عبر بن يطو د8 في #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/ETgiU1LXDO— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 2, 2020
وأضاف عمر علي الهدف الثاني للوكرة في الدقيقة 38 ليزيد من أوجاع السد في اللقاء ويبعد بفريقه بالـ3 نقاط الهامة في مشوار فريقه في الدوري.
تسديدة من عمر علي ولكنها ضعيفة وترتطم بدفاعات السد وتغير إتجهاها وتسكن شباك حارس السد، ليعلن عن الهدف الثاني لفريقه.
فيديو : هدف #الوكرة يتقدم 2 - 0 على #السد عبر عمر علي د38 في #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/HNnlnqNMJT— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 2, 2020
وقلص حسن الهيدوس النتيجة في الدقيقة 86 من عمر المباراة بالهدف الأول لصالح السد، ولكن لم يكن كافيًا لعودة فريقه إلى المباراة مرة أخرى.
فيديو : هدف #السد يقلص الفارق 1 - 2 مع #الوكرة عبر حسن الهيدوس د86 في #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/S0N09DQEeY— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 2, 2020
وارتفع رصيد الوكرة عند 15 نقطة في المركز السابع، بينما تجكد رصيد السد عند 18 نقطة في المركز الرابع.