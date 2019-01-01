فيديو - سفيان هني يقود الغرافة للفوز أمام العربي

هداف الدوري رفقة بونجاح، أحمد علاء أهدر ضربة جزاء في اللقاء

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

انتصر الغرافة أمام العربي بهدف وحيد، على ملعب حمد الكبير، ضمن الجولة السابعة من دوري نجوم قطر.

الضيوف أهدروا فرصة التقدم في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، بعدما أهدر هدافهم أحمد علاء ضربة جزاء، حيث اصطدمت تسديدته في العارضة.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 51 من عمر المباراة، أرسل عثمان اليهري عرضية هوائية من الجهة اليمنى، كاد أن يمسك بها حارس العربي إلا أنها فلتت من يده، ليضعها سفيان هني في الشباك بسهولة.

ورفع الغرافة رصيده إلى النقطة 14 في المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة.

أما العربي فتجمد رصيده عند النقطة 13 في المركز الرابع.