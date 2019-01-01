فيديو | ساديو ماني يُقاسي أيامًا صعبة مع منتخب السنغال

الوضع لا يصدق..

واجه ساديو ماني، لاعب ليفربول، ظروفًا صعبة رفقة منتخب بلاده السنغال، بعدما شارك في مباراة إستواني ضمن تصفيات كأس الأمم 2021.

السنغال حل ضيفًا ثقيلًا على إستواني وانتصر عليه بأربعة أهداف لهدف، غير أن المباراة شهدت وجود عاصفة وأجواءً ممطرة بصورة لا تصدق.

هذا ما أدى إلى إيقاف المباراة لفترة، والفيديو يوضح مدى قوة العاصفة وآثارها المدمرة على أرضية الملعب.

يذكر أن السنغال قد خسرت لقب كأس الأمم الإفريقية الأخيرة من منتخب الجزائر بالخسارة في النهائي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينها على ستاد القاهرة التاريخي بمصر.