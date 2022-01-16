فيديو | زواج خالد السميري .. خطأ الموسم يا الاتحاد، والثمن قد يكون غاليًا!

احتفل نجم وسط الاتحاد "خالد السميري" مساء أمس بحفل زفافه وسط حضور جمع غفير تضمن عددًا كبيرًا من لاعبي الفريق ومسؤوليه، بجانب المدير الفني كوزمين كونترا.

الاتحاد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 5 نقاط عن الشباب و6 عن النصر و8 عن الهلال، مع وجود مباراة مؤجلة ستجمعه مع بطل آسيا في مارس القادم.

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الفوز بلقب الدوري السعودي هذا الموسم لم يعد حلمًا للاتحاد، لم يعد إنجازًا مستحيلًا، بل هو أقرب إليه من أي وقت مضى، لكن هذا يتطلب درجة عالية من الالتزام والتضحية من الجميع، خاصة وأن الهدف يستحق.

لاعبي #الاتحاد خلال زواج " خالد السميري " :



✨ كونترا : شاهد تقاليد زواج مختلفة وجميلة .. وسنقدم الدوري هدية للعريس خالد



💥 فهد و العبود و حمدان " زواجنا قريباً وبالكثير بعد ثلاث شهور



😅 حمدان و غروهي 😅 pic.twitter.com/b2Lcmev43f — علاء سعيد (@alaa_saeed88) January 15, 2022

تواجد العديد من لاعبي الاتحاد ومدربهم كونترا في حفل زفاف السميري مساء أمس كان خطأً لا يغتفر أبدًا من الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، ولا يوجد أي مبرر له لأن الوضع الصحي للاعبين حاليًا له أولوية قصوى عن أي شيء آخر.

حضور اللاعبين للحفل وسط كل هذا الحضور عرضهم لدرجة خطورة عالية جدًا من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، خاصة مع انتشار المحتور الجديد "أوميكرون" داخل السعودية.

#هات_إذنك

كان خطاء ً كوارثياً من إدارة الاتحاد بالسماح لنجوم الفريق بحضور زواج الأبن الغالي الكابتن خالد السميري وفقه الله

الصور الموزعة في مواقع السوشيال ميديا كشفت بحضور كبير لعامة الناس و خاصتهم #COVID19 أرقامه تسجل ارتفاعًا ملحوظاً

فكيف"فات" ذلك على إدارة الإتحاد — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) January 16, 2022

أوميكرون أعاد للأذهان الأوقات الصعبة لجائحة كورونا، خاصة مع ما سببه من ازدياد حالات الإصابة حتى بين لاعبي كرة القدم، وقد رأينا معاناة نادي الفتح مؤخرًا بعد تعرض عدد كبير من نجومه للإصابة بالفيروس وغيابهم عن مباريات مهمة للفريق.

الاتحاد يفتقد بالفعل لعدد من لاعبيه لأسباب مختلفة في الوقت الحالي، أبرزهم أحمد حجازي لتواجده مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، وسعود عبد الحميد لتجميده بعد توقيعه للهلال، وإيجور كورونادو للإصابة، والفريق ليس جاهزًا أبدًا للمزيد من الغيابات.

العميد استطاع تخطي تلك الأزمة والفوز في المباريات الـ7 الأخيرة، لكن عودة الهلال والنصر القوية مؤخرًا تتطلب من الجميع في النادي المزيد من الحذر ورفع درجات الالتزام والتضحية إلى أقصى درجة ممكنة، لأن كما أسلفت الهدف يستحق وقد بات قريبًا جدًا.

الحادثة قد تمر بخير ودون أي إصابات للاعبين، وهذا ما نتمناه جميعًا، لكن هذا لا يمنع أن الإدارة ارتكبت خطأً كبيرًا بالسماح للاعبين والمدرب بحضور حفل الزفاف مع تواجد كل هذا الكم من الناس.

خطأ قد يتحول إلى خطأ الموسم الذي سيدفع الجميع ثمنه غاليًا لو ظهرت خلال الساعات القليلة القادمة أي إصابات بالفيروس بين اللاعبين حرمتهم التواجد في المباريات القادمة مما قد يتسبب بنتائج سلبية.

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