فيديو | رئيس كيلرمونت يخلع عباءة الوقار ويرقص مع الفريق!

لم يكن المشهد الأبرز هذا الأسبوع من الدوري الفرنسي هو اكتساح باريس سان جيرمان لليل بخمسة أهداف مقابل هدف نظيف مع تألق ليونيل ميسي.

ولم يكن كذلك خسارة ليون ضد بن يدير ورفاقه في موناكو، لكن كان صورة أحمد شايفر رئيس كليرمونت وهو يرقص بشكل جنوني.

مساعد جوزيف بلاتر السابق في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم بين 2008 و2011 لم يتمالك نفسه بعد فوز فريقه على نيس.

الفوز على نيس في حد ذاته لا يحمل قيمة كبيرة لكليرمونت إلا لكون الخصم من أصحاب القمة في ترتيب البطولة والمباراة أقيمت على أرضهم.

وتعد تلك هي المرة الثانية فقط هذا الموسم الذي يستطيع فيها كليرمونت جمع ست نقاط في مواجهتين متتاليتين، قفزوا بهم من مراكز الهبوط للمنطقة الدافئة.

¿Imaginás a Brito o Ameal así? Esto pasó el domingo en Francia. Es Ahmet Schaefer, presidente del Clermont, después del batacazo de su equipo que le ganó de visitante al Niza 1-0. pic.twitter.com/3SGQz5ODpY — SportsCenter (@SC_ESPN) February 7, 2022

ويحتل كليرمونت في الوقت الحالي المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 24 نقطة ويفصل بينه وبين سانت إيتيان صاحب المركز الأخير ست نقاط.

جدير بالذكر أن كليرمونت كان قد صعد لتوه من دور الدرجة الثانية الفرنسي هذا الموسم، عن طريق احتلاله المركز الثاني في الدرجة الأدنى.