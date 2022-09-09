فيديو | رئيس الزمالك: سنحصل على مكافأة الهلال أيضًا في سوبر لوسيل

مرتضى منصور يتحدث عن مكافأة سوبر لوسيل

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على أن ناديه قد يحصل على مكافأة نادي الهلال في كأس سوبر لوسيل، بجانب المكافأة التي سيحصل عليها فريقه.

ماذا قال مرتضى منصور؟

استعرض برنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "إم بي سي أكشن" السعودية، حديث لمرتضى منصور عن مباراة كأس السوبر لوسيل.

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Shahid

وقال رئيس الزمالك: "من المحتمل أن أحصل على مكافأة الفوز 1.5 مليون دولار، بجانب مكافأة المركز الثاني التي من المفترض أن يحصل عليها الهلال".

مرتضى تابع: "نادي الهلال لا يحتاج للمكافأة، لأنه فريق غني ولديهم كل شيء".

وعلق وليد الفراج على ما قاله مرتضى بالآية الكريمة: "ومن شر حاسدٍ إذا حسد" وتابع: "هل إذا فاز الهلال يمنح الزمالك مكافأته إلى الفريق السعودي؟".

الزمالك سيواجه الهلال في سوبر لوسيل

يواجه فريق نادي الهلال "بطل الدوري السعودي"، نظيره الزمالك "بطل الدوري المصري"، في مباراة كأس سوبر لوسيل على الملعب الذي سيستضيف نهائي كأس العالم قطر 2022.

المباراة ستقام مساء اليوم الجمعة، حيث من المنتظر أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، في ظل نفاد تذاكر المباراة منذ حوالي 6 أيام.

ومن المقرر أن يحصل الفائز في تلك المباراة على 1.5 مليون دولار، بينما يحصل الخاسر على مليون دولار.

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