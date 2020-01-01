فيديو - ريمونتادا قاتلة للأهلي على الاتفاق تنقذ جروس من الرحيل
حقق الأهلي فوزًا ماراثونيًا على الاتفاق، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
لاعبو الأهلي أنقذوا جروس من الرحيل عن الأهلي بريمونتادا قوية قادها الجزائري يوسف البلايلي بإحرازه هدفين في أخر دقائق اللقاء.
الشوط الأول انتهى بتقدم الضيوف على الأهلي بهدف باربوسا دي سوزا في الدقيقة 37 من عمر اللقاء ليصدم جماهير الراقي.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف وسط ذهول من جماهير الأهلي والسويسري كريستيان جروس المدير الفني للراقي بسبب الأداء وتراجع النتائج.
🎥| فيديو— #الدوري_السعودي_للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) February 6, 2020
هدف #الأهلي الأول سجله حسين المقهوي في الدقيقة 79
#الأهلي_الاتفاق #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague#دورينا_الأغلى pic.twitter.com/uli6FVM8QQ
وفي الشوط الثاني حاول الأهلي العودة للمباراة ولكن صدمهم الاتفاق بهدف ثاني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 68 نفذها فيليب كيس.
🎥| فيديو— #الدوري_السعودي_للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) February 6, 2020
هدف #الاتفاق الثاني سجله فيليب كيش (من ركلة جزاء) في الدقيقة 68
#الأهلي_الاتفاق #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague#دورينا_الأغلى pic.twitter.com/Gc9LpGctIo
وأحرز حسين المقهوي الهدف الوحيد لأهلي جدة في اللقاء بالدقيقة 79 ليعطي أملًا لمدربه وللجماهير في العودة من جديد إلى للمباراة.
🎥| فيديو— #الدوري_السعودي_للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) February 6, 2020
هدف #الأهلي الأول سجله حسين المقهوي في الدقيقة 79
#الأهلي_الاتفاق #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague#دورينا_الأغلى pic.twitter.com/uli6FVM8QQ
وبالفعل تعادل يوسف البلايلي في الدقيقة 85 من ضربة جزاء، ولكن لم يكتفي من التعادل وتمكن الجزائري من إحراز الثالث في الدقيقة 94 من ركلة جزاء أيضًا.
🎥| فيديو— #الدوري_السعودي_للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) February 6, 2020
هدف #الأهلي الثاني سجله يوسف بلايلي (من ركلة جزاء) في الدقيقة 85
#الأهلي_الاتفاق #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague#دورينا_الأغلى pic.twitter.com/kNFUrQ3azA
🎥| فيديو— #الدوري_السعودي_للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) February 6, 2020
هدف #الأهلي الثالث سجله يوسف بلايلي (من ركلة جزاء) في الدقيقة 4+90
#الأهلي_الاتفاق #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague#دورينا_الأغلى pic.twitter.com/acVY6e2Zyz
ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثاني في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 20 نقطة في المركز الـ11.