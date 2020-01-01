فيديو - "ريمونتادا" السومة تقود الأهلي لفوز قاتل على الرائد

الأهلي يحقق الفوز على نظيره الرائد

حقق الأهلي فوزًا هامًا على نظيره الرائد، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي حول تأخره إلى فوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" في بريدة.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث فشل الطرفين في الوصول إلى شباك الأخر خلال النصف الأول من المباراة.

وفي الشوط الثاني تمكن محمد فوزير من التقدم للرائد في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، بتسديدة من الناحية اليمنى غالطت حارس مرمى الأهلي.

التعادل جاء عن طريق عمر السومة مهاجم الأهلي في الدقيقة 84 حيث استلم الكرة بشكل بارع واخترق دفاعات الرائد وسدد داخل مرمى المنافس.

ولم تمر دقيقة، حتى عاد السومة مرة أخرى ليسجل هدف الفوز بعد مرور ما يقرب من 50 ثانية من هدف التعادل برأسية رائعة.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 29 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الرائد عند 28 نقطة في المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.