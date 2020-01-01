فيديو - "ريمونتادا" السومة تقود الأهلي لفوز قاتل على الرائد
حقق الأهلي فوزًا هامًا على نظيره الرائد، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الأهلي حول تأخره إلى فوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" في بريدة.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث فشل الطرفين في الوصول إلى شباك الأخر خلال النصف الأول من المباراة.
وفي الشوط الثاني تمكن محمد فوزير من التقدم للرائد في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، بتسديدة من الناحية اليمنى غالطت حارس مرمى الأهلي.
د66’ هدف للرائد! ⚽#محمد_فوزير يفتتح التسجيل#الرائد 1 : 0 #الأهلي#الرائد_الأهلي— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 23, 2020
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/fVdYFhtLGQ
التعادل جاء عن طريق عمر السومة مهاجم الأهلي في الدقيقة 84 حيث استلم الكرة بشكل بارع واخترق دفاعات الرائد وسدد داخل مرمى المنافس.
د84’ هدف للأهلي! ⚽#عمر_السومة يسجل التعادل#الرائد 1 : 1 #الأهلي#الرائد_الأهلي— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 23, 2020
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/7K1QJohKJg
ولم تمر دقيقة، حتى عاد السومة مرة أخرى ليسجل هدف الفوز بعد مرور ما يقرب من 50 ثانية من هدف التعادل برأسية رائعة.
د85’ هدف للأهلي! ⚽#عمر_السومة يضيف الثاني#الرائد 1 : 2 #الأهلي#الرائد_الأهلي— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 23, 2020
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/h9xixJ6ER9
وارتفع رصيد الأهلي إلى 29 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الرائد عند 28 نقطة في المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.