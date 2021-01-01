فيديو | ريجيكامب يكشف عن هدفه الرئيسي قبل انطلاق مهمته مع الأهلي

ريجيكامب يصل السعودية من أجل قيادة الأهلي فنيًا

تحدث الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني الجديد للأهلي، عقب وصوله إلى مدينة جدة من أجل تولي منصبه بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، لقيادة الراقي فيما تبقى من مباريات الموسم.

يتبقى للأهلي 6 مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى منافسات دوري أبطال آسيا التي ستقام خلال الشهر الجاري.

وأكد ريجيكامب خلال تصريحاته لصحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الإثنين، أنه أتى لقيادة الأهلي لاستعادة المسار الصحيح مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وقال المدرب الروماني في تصريحاته: "كل ما أعد به في الوقت الحالي هو العمل لإعادة الأهلي مرة أخرى، الأهلي في وضع صعب ويجب علي مشاهدة اللاعبين وإعادة الثقة لهم فهم مميزين".

وأضاف: "تعاقدي لمدة 3 أشهر تحدي كبير بالنسبة لي، ومن الآن بدأ عملي مع الفريق".

ريجيكامب تولى تدريب الأهلي عقب رحيل الصربي فلادان ميلويفيتش عن منصبه، خاصًة بعد الهزيمة لـ5 مباريات بشكل متتالي لأول مرة في الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى الأهلي إنقاذ الأمل في المشاركة الآسيوية في الموسم المقبل، حيث يحتل حاليًا المركز السابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.