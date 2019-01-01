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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

فيديو- رويس لاعب الشهر في البوندسليجا

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Getty
اللاعب يأتي ثالثاً في ترتيب هدافي الدوري..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

فاز ماركو رويس نجم بوروسيا دورتموند الألماني بجائزة لاعب الشهر في البوندسليجا.

 

ونشر الحساب الرسمي للدوري الألماني عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو لبعض اللقطات المميزة للاعب.

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ويحتل بوروسيا دورتموند صدارة الترتيب بـ42 نقطة، بفارق 6 نقاط عن حامل اللقب وأقرب ملاحقيه بايرن ميونيخ.

أيضاً يقدم رويس موسماً مميزاً، حيث سجل 11 هدفاً حتى الآن، وصنع 5.

ولا يسبق رويس في ترتيب هدافي البوندسليجا سوى زميله باكو ألكاسير، ولوكا جوفيتش نجم فرانكفورت، ولكل منهما 12 هدفاً.

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