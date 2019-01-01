فيديو- رويس لاعب الشهر في البوندسليجا
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فاز ماركو رويس نجم بوروسيا دورتموند الألماني بجائزة لاعب الشهر في البوندسليجا.
ونشر الحساب الرسمي للدوري الألماني عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو لبعض اللقطات المميزة للاعب.
A hat-trick of #BundesligaPOTM awards and we're only halfway through the season ⭐⭐⭐Congratulations once again, @woodyinho 🍾@EASPORTSFIFA 💿 #FIFA19 pic.twitter.com/wi9bqVC3Rs— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 18, 2019
ويحتل بوروسيا دورتموند صدارة الترتيب بـ42 نقطة، بفارق 6 نقاط عن حامل اللقب وأقرب ملاحقيه بايرن ميونيخ.
أيضاً يقدم رويس موسماً مميزاً، حيث سجل 11 هدفاً حتى الآن، وصنع 5.
ولا يسبق رويس في ترتيب هدافي البوندسليجا سوى زميله باكو ألكاسير، ولوكا جوفيتش نجم فرانكفورت، ولكل منهما 12 هدفاً.