فيديو | رونالدو يستعيد ذكريات "ريمونتادا" ريال مدريد مع النصر

رغم الرحيل عام 2018، إلا أن الدون لا ينسى!

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رغم رحيله عنه منذ 2108 ولعبه ليوفنتوس ومانشستر يونايتد بعدها وتواجده حاليًا مع النصر، إلا أن كريستيانو رونالدو لا ينسى ريال مدريد وأيامه الجميلة والخالدة هناك.

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صاحب الـ39 عامًا ظهر في مقطع فيديو، نشره الصحفي علي العنزي عبر منصة إكس، خلال تدريبات النصر وهو يُسدد الكرة عدة مرات متتالية ثم يصرخ "فاموس ريمونتادا ريال مدريد" في إشارة لتحقيقه عودة في النتيجة خلال إحدى فعاليات المران.

رونالدو عاش الكثير من مباريات الريمونتادا مع الفريق الإسباني وقد تُوج معه بجميع الألقاب الممكنة وعلى رأسها الثلاثية المتتالية لدوري أبطال أوروبا خلال الفترة من 2015 حتى 2018، بجانب لقب آخر لنفس البطولة موسم 2013-2014.

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النصر يستعد حاليًا لمواجهة الفيحاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا مساء الأربعاء القادم، ومن ثم مواجهة الشباب في دوري روشن السعودي يوم الأحد المقبل.

الفريق كان قد فاز ذهابًا على الفيحاء بهدف نظيف سجله رونالدو، فيما يتواجد ثانيًا في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الهلال في الصدارة.

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