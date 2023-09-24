فيديو | رودي جارسيا يدفع الثمن .. لعنة الهلال تُصيب نابولي ومهاجمه أوسيمين!

رئيس نابولي كان قد سخر من عرض الهلال لشراء نجم فريقه

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نسمع عن لعنة الفراعنة التي تُصيب من يسخر منهم، لكن فريق نابولي ربما يعيشان حاليًا لعنة الهلال السعودي بعدما سخر منه رئيسه ومالكه أوريليو دي لاورينتيس، والمثير أن مدرب النصر السابق هو من يدفع الثمن.

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رجل صناعة السينما في إيطاليا كان قد سخر من عرض الهلال للتعاقد مع مهاجم الفريق ونجمه الأبرز، فيكتور أوسيمين، واصفًا المبلغ المالي المقدم، والمقدر بـ200 مليون يورو، بأنه لا يكفي سوى لشراء قدم واحدة من اللاعب.

إذ رد على عرضهم عبر البريد الإلكتروني قائلًا ""عرضك ذو الـ200 مليون يورو كافٍ لشراء قدم واحدة لأوسيمين. أعتقد أنكم ستكونون قادرين على إرسال عرض بقيمة 500 مليون يورو العام القادم، وهنا على الأرجح سنفكر بالعرض ونأخذه على محمل الجد، لكني دعوني أراجع نفسي .. ربما نأخذه بعين الاعتبار".

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بطل إيطاليا يبدو أنه يدفع ثمن تلك السخرية الآن بعدما أصابتهم لعنة الهلال، حيث عجز الفريق عن الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بتعادله السلبي اليوم مع بولونيا ليتوقف رصيده عند 8 نقاط من 5 مباريات تُبقيه في المركز السابع من جدول ترتيب السيري آ.

ليس هذا فقط، بل شهدت مواجهة بولونيا اليوم خروج أوسيمين نفسه غاضبًا من الملعب بعد قرار تغييره من المدرب رودي جارسيا، وقد بدا مستاءً ورافضًا تمامًا لقرار المدرب الذي أقيل من تدريب النصر منتصف الموسم الماضي ووقع عقدًا مع نابولي ليخلف لوتشيانو سباليتي.

جارسيا قد يكون ضحية تلك اللعنة، حيث بات مستقبله على صفيح ساخن بعد تلك النتائج السلبية والمشادة العنيفة مع المهاجم النيجيري.

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