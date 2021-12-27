فيديو | روتين يومي فكاهي .. حجازي يصفع العبود على رأسه

يحظى النجم المصري أحمد حجازي، مدافع فريق نادي الاتحاد بحب وتقدير زملائه اللاعبين بالفريق، نظرًا لحديثه الدائم معهم وبث روح التعاون والحماس فيما بينهم.

الاتحاد حقق الفوز على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد أن كان متأخرًا بهدفين دون رد، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 14 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عبد الرحمن العبود جناح فريق نادي الاتحاد، نشر عبر خاصية "ستوري" على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" موقف طريق جمعه بحجازي بعد مباراة الاتفاق.

في الفيديو الذي نشره العبود، قام حجازي بتوجيه بعض الكلمات، ليقوم المدافع المصري في النهاية بصفعه على رأسه، في إطار المزاح فيما بينهما، ليعلق الجناح الطائر قائلًا: "هذا روتين يومي عند الحاجز".

حجازي رد على الفيديو الذي نشره العبود عبر "ستوري" آخر، حيث علق عليه قائلًا: "أحسن ظهير يدافع والله"، ليبرز العلاقة القوية بينه وبين زملائه.

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وانضم حجازي لصفوف نادي الاتحاد الموسم الماضي قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ليقدم مستويات رائعة للغاية رفقة العميد، ويصبح أبرز المدافعين بالدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر الاتحاد ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ضمك صاحب المركز الثاني بـ26 نقطة.