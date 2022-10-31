فيديو: رقم قياسي تاريخي راموس يجعل بيريز يعض أصابع الندم

استطاع راموس العودة إلى القمة مجددًا بفضل الاجتهاد والمشقة في التدريبات

ومنذ بداية الموسم الحالي وهو لاعب لا غنى عنه في تشكيل المُدرب كريستوف غالتييه

الذي بات لا يسخر في أي مباراة يتواجد فيها سيرخيو راموس لدرجة أن اللاعب الإسباني بات هو اللاعب الوحيد

الذي لم يُهزم قط في أول 30 مباراة يلعبها بقميص البي إس جي

وفاز معه الفريق في 23 مباراة وتعادل في سبعة وكأنه تميمة الحظ والتفوق أينما ارتحل