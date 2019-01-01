فيديو.. رفع أكبر علم للإمارات بملعب "هزاع بن زايد" في ديربي أبوظبي

مواجهة قوية بين الجزيرة والعين في الدوري الإماراتي

قامت الجماهير المتواجدة في مباراة الجزيرة والعين، بلفتة رائعة تجاه دولتهم، أثناء عزف النشيد الوطني، قبل انطلاق اللقاء.

ويواجه الجزيرة نظيره العين، ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي الإماراتي، على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين.

وقامت الجماهير المتواجدة في ملعب المباراة برفع أكبر علم لدولة الإمارات في المدرجات المواجهة للمقصورة الرئيسية للملعب.

وجاء رفع العلم بمناسبة يوم العلم الإماراتي، واحتفالًا باليوم في ديربي أبوظبي الذي يعد من أقوى المباريات في دوري الخليج العربي.

عاشت دولة الإمارات العربية المتحدة..

أكبر علم يزين المدرجات والجماهير واللاعبون يقفون لترديد السلام الوطني احتفالاً بـ #يوم_العلم#دوري_الخليج_العربي #العين_الجزيرة#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/v51nrMEwsC — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 1, 2019

ومن المنتظر أن تكون المباراة بها الكثير من المنافسة على الثلاث نقاط من أجل تحسين مركز كلا الفريقين في ترتيب الدوري الإماراتي.