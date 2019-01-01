كأس أمم أفريقيا

فيديو| رصاصة برون العكسية تصعق تونس

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السنغال أقرب للتأهل بالنيران الصديقة..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تلقى المنتخب التونسي هدفاً عكسياً في شباكه خلال الوقت الإضافي لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 ضد السنغال.

الهدف الذي أتى في الدقيقة 100، سجله ديلان برون برأسية خاطئة، عقب خروج خاطئ أيضاً من الحارس معز حسن.

وكان هذا هو أول أهداف اللقاء، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

وينتظر تحديد الفائز من هنا للتأهل إلى النهائي، لملاقاة الفائز من الجزائر ونيجيريا.

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يذكر أن تونس أقصت مدغشقر بثلاثية نظيفة في ربع النهائي، بينما تأهل المنتخب السنغالي بهدف نظيف على حساب بنين.

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