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كأس آسيا

فيديو – رسالة من أساطير الكرة السعودية للاعبي المنتخب قبل كأس آسيا

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المنتخب السعودي يستهل مشواره في كأس آسيا مساء الليلة أمام كوريا الشمالية

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

نشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، مقطع فيديو تحفيزي للاعبي المنتخب، قبل مباراتهم أمام كوريا الشمالية في افتتاح مباريات المنتخبين بكأس آسيا.

ويلعب المنتخب السعودي، أمام نظيره الكوري الشمالي، مساء الليلة في افتتاح مباريات الجولة الاولي للمجموعة الخامسة من كأس آسيا، على استاد مكتوم بن راشد.

الحساب الرسمي للاتحاد السعودي، نشر مقطع فيديو على تويتر بعنوان "جيل بعد جيل صقورنا في العالي"، وظهر فيه بعض أساطير الكرة السعودية أمثال محمد الدعيع وماجد عبد الله.

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وشهدت الفيديو التحفيزي، بعض ذكريات الأخضر، في النسخ المختلفة من بطولة آسيا.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي، وقع في المجموعة الخامسة بالبطولة، برفقة كلاً من قطر ولبنان وكوريا الشمالية.

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