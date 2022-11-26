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فيديو | رد فعل رينارد مع عبد الإله المالكي بعد خطأ مباراة بولندا

أحمد رفعت
6:26 م غرينتش+2 26‏/11‏/2022
Herve Renard of Saudi Arabia.
كيف تصرف مدرب الأخضر مع المالكي؟

وقع عبد الإله المالكي لاعب وسط منتخب السعودية في خطأ فادح، كلف الأخضر هدف ثاني في مرماه وخسارة مباراة بولندا.

وخسر الأخضر بهدفين دون رد على يد بولندا، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022.

ونشر الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو، يظهر فيه رد فعل رينارد مع المالكي عقب المباراة.

وقام رينارد بمواساة المالكي واصطحبه إلى جمهور المنتخب السعودي الذي بادله التحية.

ويحتاج المنتخب السعودي للانتصار أمام المكسيك بالجولة الثالثة، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور ال16 ببطولة كأس العالم.

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