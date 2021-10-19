فيديو | ردود "قاسية" متبادلة بين محمد نور وجمال عارف حول تشجيع الهلال

فوز الهلال اليوم على النصر مصلحة اتحادية

لم يُفوت محمد نور أسطورة الاتحاد تصريحات الناقد الرياضي جمال عارف ضده خلال برنامج "أكشن مع وليد" دون رد، وقد وجه له رسالة قاسية وحذره من الاقتراب منه أو التشكيك في حبه للنادي وإلا سيُظهر للناس ما يعلمه عنه.

وبدوره قام جمال عارف بالرد على تصريحات نور مؤكدًا أنه لم يقصد التشكيك في حبه للاتحاد، لكن مشيرًا في نفس الوقت أن مصلحة العميد فوق الجميع وأهم من الجميع.

ما القصة؟ كيف بدأ الجدل بين محمد نور وجمال عارف؟

جمال عارف كان قد أكد خلال حديثه أن مصلحة الاتحاد تقتضي تشجيع الهلال أمام النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا الذي سيُلعب مساء اليوم على ملعب مرسول بارك بالرياض.

وأوضح أن الاتحاد لن يتأهل إلى دوري أبطال آسيا النسخة القادمة حال تُوج النصر باللقب هذا العام، وذلك رغم تحقيقه المركز الثالث في الدوري السعودي الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن فوز الهلال وخروج العالمي سيمضن للعميد العودة للمشاركة في البطولة القارية.

وقد سأله مشجع عن موقف محمد نور الذي أكد تشجيعه للنصر خلال اللقاء، فأجاب "تلك وجهة نظره الخاصة، ولا أعلم إن كان يدرك أن فوز النصر يعني عدم تأهل الاتحاد لدوري أبطال آسيا، إن كان يعلم فتلك مشكلة، وفي النهاية أي اتحادي يُريد مصلحة الاتحاد أولًا وبالتالي يُشجع الهلال للفوز".

كيف رد محمد نور على جمال عارف؟

لاعب الاتحاد والنصر السابق شن هجومًا لاذعًا على الناقد الصحفي عبر حسابه الرسمي على سناب شات، إذ قال "عجيب! أنت يا جمال عارف تتحدث عني وتُشكك في حبي وولائي للاتحاد، لم أتوقعها منك صراحة، أنت خاصة".

أضاف مبررًا حضوره مباراة النصر والوحدة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا "أي نادٍ يدعوني لحضور مباراة خارجية له يُمثل فيها الوطن، أتشرف بتلبية الدعوة، ما بالك نادٍ لعبت به! من الطبيعي أن أتواجد، وهنا لا أنكر خير الاتحاد علي بعد توفيق الله، وقد اجتهدت وثابرت لأرتدي قميصه، لا لأن أصبح نجمًا بل لأجل أن ألعب به".

تابع "الاتحاد يُشرفني وأنا أتشرف به، ورجاء أنت خاصة لا تتدخل بيني وبين الاتحاد أو جمهوره، وأنا أعلم بالتحديد ماذا يعني لك الاتحاد، أنا أشجع ومازلت الاتحاد، بينما أنت تُشجع أفراد. نصيحة .. ابتعد عن طريقي لأني أعرفك جيدًا جدًا، وإن أردت أن أتحدث عن التفاصيل سأتحدث".

رد الاسطورة محمد نور القاسي على جمال عارف ( كاملاً ) 💣💣💣 :



انا اشجع الاتحاد ، انت تشجع افراد ، انا عارفك كويس كويس كويس ولا تخلي افصل للناس من انت pic.twitter.com/xG1d3jqAot — المدرج الذهبي (@AImodrj) October 18, 2021

ما هو رد جمال عارف على محمد نور بعد رسالته القوية؟

الناقد الرياضي رد بدوره على تلك التصريحات القاسية بحقه، نافيًا تمامًا أن يكون قد شكك في حب نور أو انتمائه للاتحاد.

وأضاف "أبلغت أن محمد نور رد علي وتساءل عن تشكيكي في حبه وولائه للاتحاد؟ من قال لك يا محمد نور أنني فعلت هذا؟ ومن يستطيع أن يفعله؟ حتى أنني قلت أن نور ربما لا يعلم أن فوز النصر بدوري الأبطال سيمنع الاتحاد من اللعب في آسيا، والأكيد أنك تريد الاتحاد أن يُشارك في آسيا".

@jamal_arif1 كل اتحادي يهمه مصلحة الاتحاد ويرغب في مشاهدته في النسخة القادمه لأسيا يتمنى فوز الهلال ( للمصلحة الاتحادية )ولكن لأجل الاتحاد فقط دون سواااه.. يعني الكلام والمنطق الذي تحدث بهِ. #جمال_عارف هو امنية كل اتحادي 💛🖤 #الاتحاد فقط هو مايهم المشجع والعاشق الاتحادي pic.twitter.com/pb3SSlbWUA — 🎻👈 رعد الاتحاد👉🎻 (@RAAD1390) October 19, 2021

"أما كلامك أنك تعرفني وتعرفني، كلنا نحن نعرف بعض ولنا سنوات مع بعضنا البعض، الاتحاد فوق الجميع يا محمد نور وبإذن الله يتأهل للعب في دوري أبطال آسيا".

يُشار إلى أن عدم فوز النصر بلقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم يعني أنه لن يُشارك في النسخة القادمة من البطولة، فيما ستُشارك أندية الهلال والشباب والفيصلي والاتحاد.

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