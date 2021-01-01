فيديو | ردّة فعل غاضبة من فيليكس بعد التسجيل.. شتائم وصراخ وغضب
حقق أتلتيكو مدريد فوزاً مهماً على فياريال أعاده الى سكة الانتصارات بهدفين للاشيء سجّل أحدهما جواو فيليكس الذي خطف الأضواء بردة فعله بعد التسجيل.
مع الدقيقة 69 وبصاروخية بعيدة، تمكن جواو فيليكس من تعزيز النتيجة لأتلتيكو مدريد بعد سلسلة ابتعد بها عن الانتصارات محلياً واوروبياً،
لكن هذا الهدف، وعلى عكس ما كان مأمول منه، ترافق مع ردة فعل عكسية من اللاعب، الذي بقي هادئاً، لم يحتفل بل اعتلت وجهه ملامح غاضبة وتوجّه بالشتائم لأحد ما خارج الملعب لم تُعرف هويته.
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شاهد اللقطة:
FINAL DEL PARTIDO ⏱️— El Forastero Deportivo ⚽ (@ElForastero1982) February 28, 2021
Villarreal 0️⃣🆚2️⃣ Atl Madrid
⚽ Pedraza (GEC) 25' (AM)
⚽ João Felix 69'#LaLiga 🇪🇸 🏆 pic.twitter.com/i4HQwczoE2
وكان فيليكس يحظى بموسم مميز تهديفياً قبل أن تنحدر أرقامه بعد الإصابة وبعض "الإشكالات" التي سُربتت بين وبين المدرب دييجو سيميوني.