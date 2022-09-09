فيديو | خليل البلوشي: هذا هو أغلى هدف علقت عليه للهلال

المعلق العُماني يتحدث عن أجمل لحظاته مع الهلال

كشف المعلق الكروي العُماني خليل البلوشي عن أغلى هدف علق عليه لنادي الهلال السعودي، وذلك خلال تصريحاته قبل انطلاق مواجهة الفريق أمام الزمالك في كأس سوبر لوسيل.

مباراة كأس سوبر لوسيل ستنطلق بعد قليل في العاصمة القطرية الدوحة بمناسبة افتتاح الاستاد المونديالي وستجمع الهلال بطل السعودية مع الزمالك بطل مصر وسيحصل الفائز بها على 1.5 مليون دولار فيما سيكون نصيب الخاسر مليون دولار.

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البلوشي أبدى سعادته الكبيرة في تصريحاته لصحيفة اليوم السعودية بالتعليق على هذه المباراة المتعلقة بحدث تاريخي لن يتكرر في السنوات القليلة القادمة، مشيرًا إلى أنها ستكون اختبارًا لمباريات كأس العالم 2022.

Shahid

البلوشي صاحب الشعبية الجارفة بين عشاق كرة القدم سُئل عن أغلى هدف علق عليه للهلال فأجاب "بالتأكيد هو هدف سالم الدوسري في 24 نوفمبر 2019 خلال مواجهة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا ريد ديامودز في ملعب سايتاما".

أضاف "علقت على الكثير من الأهداف الجميلة والمهمة للهلال في دوري أبطال آسيا والمنافسات المحلية لكن هذا الهدف سيبقى خالدًا في الذاكرة لأنه كان هدف فك عقدة سنوات طويلة للهلال عجز فيها عن الفوز بدوري أبطال آسيا".

يُشار إلى أن الهلال نجح في الفوز بدوري أبطال آسيا عامي 2019 و2021 وقد منعه تعرض عديد لاعبيه للإصابة بفيروس كورونا من مواصلة مشواره في 2020، وقد حقق المركز الرابع في كأس العالم للأندية مرتين.