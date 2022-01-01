فيديو | خلاف حاد بين محمود فودة وسمير عثمان حول لقطة البريك ضد الفيصلي

نشب خلاف حاد في حلقة مساء أمس من برنامج "أكشن مع وليد" بين محللي التحكيم، محمد فودة وسمير عثمان، حول لقطة مدافع الهلال محمد البريك خلال مواجهة الفيصلي في الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

البريك كان قد أعاق مهاجم الفيصلي خلال انطلاقه للحاق بالكرة بعد تمريرة عرضية من زميله، وقد منحه الحكم ماجد الشمراني بطاقة صفراء وسط مطالبات الفريق الضيف بطرده من الملعب.

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اللقطة أثارت الكثير من الجدل في تويتر، وقد تناقش حولها المغردون واختلفت الآراء بين مؤيد لقرار الحكم ومطالب بالبطاقة الحمراء، وقد تواجد هذا الجدل والخلاف في الرأي بين الحكمين السابقين.

الحكم السعودي، فودة، أكد أن اللقطة تستحق الطرد لأن البريك أعاق مهاجم الفيصلي ومنعه من استغلال فرصة محققة لإحراز هدف، فيما رأى المصري عثمان أن شروط الفرصة المحققة لم تتوافر جميعًا في تلك اللقطة.

عثمان رأى أن شرط سيطرة المهاجم على الكرة لم يكن متوفرًا في اللقطة، موضحًا أن الكرة كانت بعيدة عن المهاجم ولم يكن مؤكدًا لحاقه بها واستلامه لها ومن ثم الانطلاق لخوض مواجهة فردية من عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال.

تعليق عثمان أثار حفيظة فودة الذي طالبه بعدم التعليق على رأيه والاكتفاء بطرح وجهة نظره فقط، وقد وجه له سؤالًا مباشرًا بقوله "هل كانت هناك إمكانية لمهاجم الفيصلي لاستلام الكرة، ماذا لو استلمها، ألن تكون فرصته لإحراز هدف؟"، وهنا أجابه المصري "لا يوجد لو في قانون كرة القدم".

وانقسم الجمهور السعودي حول رأي الحكمين، البعض دافع عن وجهة نظر فودة وأشاد برأيه، فيما رأى البعض الآخر أن عثمان كان محقًا في عدم افتراض أي أحداث لم تحدث في اللقطة.