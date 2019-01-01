النتائج المباشرة
قطر - كأس النجوم

فيديو – خسارة الريان وتأهل الغرافة إلى نصف نهائي كأس نجوم قطر

آخر تحديث
التعليقات()
Social Media
تحديد المباراة الأولى في نصف نهائي كأس نجوم قطر

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

انتهت اليوم أولى مباريات ربع نهائي كأس نجوم قطر، والتي جمعت الريان مع الخريطيات، والغرافة أمام الأهلي.

وخسر الريان في أولى المباريات بثلاثة أهداف مقابل هدف من نظيره الخريطيات، حيث افتتح عبد الهادي أمين أهداف اللقاء لصالح الخريطيات في الدقائق 6، 16 على الترتيب، وقبل نهاية الشوط الأول بربع ساعة رودريجو على بطاقة حمراء، ليكمل الريان المباراة منقوصاً.

واشتعل الشوط الثاني، خاصة مع تسجيل سباستيان سوريا هدفي الريان في الدقائق 61، 81 ولكن قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بلحظات رفض محمد رازا التعادل وسجل هدف الخريطيات الثالث ليتأهل مع فريقه إلى نصف النهائي.

اختيارات المحررين

وفي المباراة الثانية، والتي كانت أكثر هدوءً من الأولى، نجح البرتغالي دييجو امادو في خطف هدف تأهل الغرافة على حساب الأهلي في الدقيقة 62، لتنتهي المباراة بفوز الغرافة بهدف نظيف.

الجدير بالذكر ان باقي مباريات ربع نهائي البطولة، تُستكمل في الغد بمباراتي السد امام قطر والدحيل مع الخور.

الموضوع التالي:
فيديو- رويس لاعب الشهر في البوندسليجا
الموضوع التالي:
السد القطري يقترب من التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي السابق
الموضوع التالي:
كأس خادم الحرمين - الشباب يصعد لمواجهة التعاون بدور الـ16
الموضوع التالي:
مدافع كريسال بالاس: حان وقت إيقاف محمد صلاح
الموضوع التالي:
مهدي علي: كأس آسيا لم تظهر بالشكل المطلوب حتى الآن
إغلاق