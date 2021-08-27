فيديو | خبير تحكيمي: الحكم حرم الهلال من ركلتي جزاء أمام الباطن

الهلال تعادل سلبيًا مع الباطن

أكد الحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان أن الحكم البوليفي جيري فارجاس حرم الهلال من ركلتي جزاء أمام الباطن خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الهلال فشل في الفوز لأول مرة خلال الموسم الجاري من الدوري السعودي، ولكنه لم يتنازل عن الصدارة لكنه لم يعد وحيدًا، إذ تساوى في رصيده، 7 نقاط، مع الفيحاء، ويتقدم الثنائي بفارق نقطة واحدة عن النصر والاتحاد والرائد.

الخبير التحكيمي لبرنامج "أكشن مع وليد" أوضح أن موسى ماريجا استحق ركلة جزاء عند الدقيقة الـ54 بعد عرقلته من مدافع الباطن "محمد ناجي"، وأكد عثمان أن المدافع لم يقصد ربما عرقلة المهاجم لكنه يُعاقب للإهمال، وقد أبدى دهشته من قرار حكم الفيديو بعدم استدعاء الحكم لرؤية اللقطة.

المستشار التحكيمي- سمير عثمان: ركلتي جزاء لم تحتسب للهلال في الدقيقة 54 و الدقيقة 63 بعد تعثر ماريغا وياسر الشهراني



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⁧ #أكشن_مع_وليد

⁧ #الهلال_الباطن #MBCAction #شاهد pic.twitter.com/uwhn6vbKCy — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 27, 2021

وأضاف عثمان عن اللقطة الثانية "اللقطة الثانية عند الدقيقة الـ64، شاهدنا ياسر الشهراني يجري ويُشير مطالبًا بركلة جزاء، وقد أوضحت الإعادة أنه تعرض للإعاقة بواسطة محمد رايحي مدافع الباطن، المدافع لم يقصد هنا أيضًا الإعاقة وقد كانت عفوية وغير متعمدة تمامًا لكنها في النهاية أفقدت لاعب الهلال توازنه وأدت لسقوطه، هنا أيضًا تُحتسب ركلة جزاء بسبب إهمال مدافع الباطن".

الحكم المصري السابق أشار خلال تحليله لأداء حكام مباريات اليوم في الدوري السعودي إلى عدم احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح الاتحاد أمام الفيصلي خلال مباراة اليوم التي انتهت لصالح العميد 2-1.

عثمان قال أن عبد الرحمن العبود كان في منافسة عادلة على الكرة مع لاعب الفيصلي هشام فايق، مضيفًا "فايق وصل للكرة بالفعل ولعبها لخارج الملعب، لكن دخوله كان متهورًا مما كان يستوجب احتساب ركلة جزاء لصالح الاتحاد".

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