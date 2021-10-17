فيديو | خبراء التحكيم: الحكم أنقذ حجازي وظلم ضمك أمام الاتحاد
أجمع خبراء التحكيم في مختلف البرامج التلفزية السعودية أن ضمك ظُلم أمام الاتحاد في مباراة الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي التي أقيمت مساء اليوم وانتهت بالتعادل 1-1.
الفريق الجداوي بدأ بالتسجيل بواسطة رومارينيو بعد تمريرة حاسمة من إيجور كورونادو في الشوط الأول، لكن إيميليو زيلايا أدرك التعادل لأصحاب الملعب في بداية الشوط الثاني.
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الحكم السعودي السابق محمد فودة رأى في تصريحاته مع برنامج "أكشن مع وليد" أن الحكم تركي الخضير لم يحتسب ركلتي جزاء لضمك عند الدقيقتين 15 و20 من الشوط الأول.
وأشار إلى أن أحمد حجازي عند الدقيقة الـ15 قفز بشكل خاطئ على لاعب ضمك وكان يستحق عقابه باحتساب ركلة جزاء ضده، فيما أكد وجود دفع ضد مهاجم ضمك في الحالة الثانية لم يشاهدها الخضير لكن كان مفترض أن يُنبهه لها حكم الفيديو.
الحكم المصري السابق سمير عثمان اتفق مع فودة في خطأ عدم احتساب ركلة جزاء ضد حجازي، لكنه اختلف معه في الثانية مشيرًا إلى عدم وجود ركلة جزاء لصالح ضمك.
مطرف القحطاني المحلل التحكيمي لقناة 24 الرياضية السعودية أكد أيضًا وجود ركلة جزاء لضمك ضد أحمد حجازي في الشوط الأول من مباراة الاتحاد لم يحتسبها الحكم تركي الخضير، لكنه لم يُشر لوجود ركلة أخرى عند الدقيقة الـ20.
التعادل حافظ للعميد على صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، إذ رفع رصيده إلى 17 نقطة مقابل 15 لضمك.