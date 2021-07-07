فيديو | حيلة مارتينيز التي صعدت بالأرجنتين لنهائي كوبا أمريكا

رفاق ميسي إلى نهائي كوبا أمريكا

تأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة البرازيل في نهائي كوبا أمريكا، بعد الفوز على كولومبيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الشوطين الأصلي والإضافي بنتيجة هدف لمثله في الدور نصف النهائي.

وكان الحارس إميليانو مارتينيز صاحب اللقطة الأكبر في المباراة، ليس فقط لأنه تصدى لـ3 ركلات ترجيح، لكنه أيضًا تعمّد "استفزاز" لاعبي كولومبيا قبل التنفيذ.

ماذا حدث أثناء ضربات الترجيح؟

أراد إميليانو مارتينيز أن يعطي لنفسه الأسبقية ويشتت ذهن اللاعب الذي سيركل الكرة، وقبل تقدم أي لاعب من كولومبيا كان يرسل بعض الكلمات فقط لاستفزازه.

وقبل أن ينفذ ييري مينا ركلة الترجيح، ألقى الحارس الأرجنتيني تعليق: "أنت تضحك الآن لكنك متوتر.. أنا أعرفك وأعرف كيف ستسجلها" ثم تدخل الحكم وحذرّ الحارس.

ونجحت حيلة صاحب الـ28 عامًا وتصدى لـ3 ركلات ترجيح من لاعبي كولومبيا، دافينسون سانشيز وييري مينا وإدوين كاردونا ليحمل بلاده إلى نهائي البطولة.

إيميليانو مارتينيز مستفز برضه pic.twitter.com/qdpb2D9JjU — كابتن ماجد (@MagedGazr) July 7, 2021

أشاد ميسي بأداء اللاعب الرائع بعد المباراة ووصفة بـ"الظاهرة"، حيث وقال: "لدنيا إيمي وهو ظاهرة، حقننا هدفنا وخضنا جميع المبارايات والآن نحن في طريقنا إلى النهائي".

نحو تحقيق مجد حقيقي

وتمتلك الأرجنتين فرصة التتويج بلقب جديد لإنهاء السنوات العجاف بتحقيق لقب غائب منذ كوبا أمريكا 1993، فمنذ ذلك العام، خسرت الأرجنتين نهائي كوبا أميركا في 4 مناسبات ونهائي كأس العالم ضد ألمانيا في 2014 على الأراضي البرازيلية.

وجدير بالذكر أن هذا النهائي يعتبر النهائي الخامس لميسي بقميص الأرجنتين، ولم يفز بأي من نهائي سابق، إذ خسر نهائي كوبا أميركا 2007 و2015 و2016 وكأس العالم 2014.

اقرأ ايضًا:

ميسي يطالب زميله السابق في برشلونة بـ "الرقص"!

كوبا أمريكا 2021 | مارتينيز يقود الأرجنتين للنهائي وإقصاء كولومبيا بركلات الترجيح

لابورتا يبعث برسالة هامة لجماهير برشلونة حول تجديد ميسي